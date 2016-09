Mit 20,8 Prozent landet die Protestpartei am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern auf dem zweiten Platz hinter der SPD. Nur in Sachsenanhalt 2013 gelang ihr mit 24,3 Prozent ein grösserer Stimmenanteil. Ausserhalb dieser Bundesländer ist die Stimmung für die Rechtsaussen-Partei weniger euphorisch.

Dies zeigt sich daran, dass sie nun den Ton für ihr neues Werbevideo entfernen musste, weil sich die französische Electro-Swing Band Caravan Palace, deren Musikstück ungefragt für das Video verwendet wurde, beschwert hat.