Mit Fernbus geflüchtet

Französische Medien berichteten, dass Amri per Fernbus aus den Niederlanden ins ostfranzösische Lyon gereist sei, bevor er von dort nach Italien fuhr. Nach Mailand reiste er über Turin: Die italienische Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Foto, auf dem er am Turiner Bahnhof Porta Nuova am vergangenen Donnerstagabend von hinten zu sehen ist. Er ist alleine in der Bahnhofshalle unterwegs.

Amris Leiche befindet sich italienischen Ermittlern zufolge nach wie vor in der Gerichtsmedizin in Mailand, da die Obduktion noch nicht abgeschlossen ist.

In Rom soll in den kommenden Tagen geklärt werden, ob Amri mit derselben Waffe auf die Polizisten in Mailand schoss, mit der auch der Lastwagenfahrer beim Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz getötet wurde.

Noch immer ist unklar, warum sich Amri nach Italien absetzte. Die Behörden prüfen derzeit, ob der 24-Jährige im Land Unterstützer hatte. Er war 2011 als Flüchtling nach Italien gekommen, wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt und verbüsste diese in verschiedenen Gefängnissen.