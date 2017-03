Mitte März reiste Obama erneut in paradiesische Gefilde. Er flog nach Tahiti und weiter auf die Insel Tetiaroa. Die Hollywood-Legende Marlon Brando hatte sie in den 1960er Jahren gekauft, heute befindet sich dort ein nach ihm benanntes Öko-Luxusresort. Barack Obama will laut Medienberichten längere Zeit in der Südsee verbringen und seine Memoiren schreiben. Er und Michelle haben für je ein Erinnerungsbuch einen Vertrag über 60 Millionen Dollar unterschrieben.

Residenz in Washington

Michelle Obama selbst bleibt vorerst in Washington und kümmert sich um die beiden Töchter. Die Familie will in der Hauptstadt bleiben, bis die jüngere Tochter Sasha 2019 die Highschool abschliessen wird. Sie hat eine Villa im vornehmen Stadtteil Kalorama gemietet und Büros im US-Hauptquartier des WWF bezogen. Gleichzeitig sind die Obamas mit dem Aufbau ihrer Stiftung und der Präsidentenbibliothek in Chicago beschäftigt.