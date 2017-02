3. Ist es möglich, eine Anzeige bei einer Polizistin statt bei einem Polizisten zu erstatten?

Dies wird von den meisten Opfern sexueller Gewalt gewünscht. Auf Anfrage erfüllen alle Polizeikorps diesen Wunsch. Manche Kantonspolizeien gehen noch weiter: Bei ihnen gilt allgemein der Grundsatz, dass weibliche Opfer durch eine Polizistin befragt werden müssen.

4. Wie kommt es zu einem sexuellen Massenübergriff wie an Silvester in Köln?

Auch für Fachleute lässt sich diese Frage derzeit nur schwer beantworten. Die Rechtspsychologin Monika Egli-Alge sagt gegenüber der «Nordwestschweiz», sie kenne keine Fälle ähnlichen Ausmasses. Die Geschäftsführerin des Forensischen Instituts Ostschweiz verweist auf den klassischen Gruppendruck: «Wenn jemand damit beginnt, eine moralische Grenze zu überschreiten, wollen sich andere keine Blösse geben.» Manche wollten dabei besonders mutig auftreten, einige ihre eigene Position sichern. Die eigene Kontrollinstanz verliert laut Egli-Alge rasch an Einfluss – auch wenn diese normalerweise gut funktioniert. Auch angefragte Kantonspolizeien teilen mit, dass ein Übergriff wie in Köln eine bisher ungekannte Dimension sei. Schweizer Polizisten haben noch keine derartigen Erfahrungen gemacht.

5. Welche Rolle spielt der kulturelle Hintergrund bei Massenübergriffen?

Noch ist wenig über die Täter von Köln bekannt, noch sind die Fakten rar. Doch die öffentliche Debatte dreht sich bereits über die Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen. Und schon ist die Rede vom «ausgeprägten Sexualtrieb» arabischer oder afrikanischer Männer. Solche Annahmen sind nicht nur falsch, sondern absurd. Rechtspsychologen sehen die Ursache eines Massenübergriffes in der Sozialisierung der Täter: Wird Sexualität in einer Kultur tabuisiert, sind gewisse moralische Vorstellungen hoch angesetzt. Fällt die Hemmschwelle dann doch, kann die Enthemmung dann umso heftiger ausfallen.

6. Sexuelle Gewalt trifft vor allem Frauen. Wer ist davon betroffen?

Über 90 Prozent der Opfer sexueller Gewalt in der Schweiz sind weiblich. Sexuelle Gewalt gegen Frauen kennt verschiedene Formen. Und wie in vielen Ländern geschieht sie hierzulande vor allem hinter verschlossenen Türen. Der gefährliche Ort für eine Frau ist, statistisch gesehen, ihr eigenes Zuhause: Die eigene Wohnung ist in über zwei Dritteln der Fälle sexueller Gewalt der Tatort. Die Täter sind Partner, Ex-Partner oder auch Bekannte. Die meisten Vergewaltigungen werden als Beziehungsdelikt registriert. Noch häufiger ist sexuelle Gewalt ohne Körperkontakt. Dazu gehören Belästigungen im Internet, Exhibitionismus oder Voyeurismus. Vier von fünf angezeigten Straftaten gegen die sexuelle Integrität werden hierzulande aufgeklärt. Allerdings: Viele Fälle werden erst gar nicht aktenkundig. Experten sprechen von einer hohen Dunkelziffer. Nun, nach der Schande von Köln, scheint es aber so zu sein, dass betroffene Frauen vermehrt Anzeigen erstatten und die Dunkelziffer zumindest kurzfristig abnimmt.