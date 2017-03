Gut gemeint ist bekanntlich nicht automatisch gut gemacht. Dies erfuhr dieser Tage Prinz Faisal bin Mishal bin Saud, Gouverneur der zentralsaudischen Provinz Qassim. Als erster Politiker der sittenstrengen Heimat des Propheten Mohammed proklamierte er einen regionalen Frauenrat, der die Anliegen der weiblichen Bevölkerung voranbringen soll. Schliesslich will sich die ultrakonservative Monarchie modernisieren, Frauen mehr Rechte geben und sie endlich stärker am Arbeitsleben beteiligen.

Bei der Rats-Premiere jedoch sassen nur 13 Männer auf der Bühne – was in der Twitter-Welt des Königreichs für reichlich Spott und Kritik sorgte. Die Frauen dagegen blieben, wie in Saudi-Arabien üblich, unsichtbar in einem Nebenraum – mit dem Männergeschehen lediglich per Videolink verbunden. «Satire? Komödie? Nein – das ist die Realität», schimpfte eine Online-Kommentatorin. «Das ist wahrer Fortschritt, zum ersten Mal geben sich Männer als Frauen», ätzte eine andere.

Die Geschlechterposse zeigt, in welche Sackgasse sich das Königreich mit seiner strikten Scharia-Trennung der Geschlechter hineinmanövriert hat. Nicht nur in Qassim, auch sonst im Alltag führt dies regelmässig zu grotesken Situationen.

Autofahren für Frauen verboten

Dass Frauen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren dürfen, gehört mittlerweile zum globalen Allgemeinwissen. Als Kleidung sind ihnen körperlange dunkle Abayas und Kopftücher vorgeschrieben. Wer als Mann zum Essen in ein Privathaus eingeladen ist, wird in der Regel mit einem reich gedeckten Tisch empfangen, bekommt die Frau des Hauses aber nicht zu Gesicht. Stattdessen werkelt der Hausherr, so gut er kann, an dem Braten herum. Erst wenn seine Gästerunde zum Kaffee ins Wohnzimmer umzieht, haben Ehefrau und Töchter wieder Zutritt, um den abgegessenen Tisch abzuräumen.

Ähnlich funktioniert jedes Restaurant im Königreich – selbst McDonald’s. Männer essen vorn unter sich, der kleinere Teil dahinter ist für Frauen oder Ehepaare mit Kindern reserviert. Strikt getrennt sind auch Schulen und Universitäten. Einzige Ausnahme ist die abgelegene König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie, die vor auswärtigen Besuchern wie ein Hochsicherheitsgefängnis abgeschottet wird.

ie Verantwortlichen wollen die konservative Geistlichkeit nicht reizen mit Fotos von Studentinnen und Studenten, die gemeinsam im Hörsaal sitzen, in der Mensa essen oder auf dem Campus diskutieren. Der im Reformplan «Vision 2030» ausgerufene Aufschwung bei der Frauenbeschäftigung jedoch könnte die eisernen Regeln im Land lockern.

Minusrekord in der Arbeitswelt

Bislang arbeiten lediglich 22 Prozent aller erwerbsfähigen Frauen, ein Minusrekord auf der Welt, bis 2030 sollen es 30 Prozent sein. Dafür müssen Firmen ihre Räume umbauen, denn Frauen dürfen nur auf eigenen Fluren sitzen oder sind durch hohe Sichtblenden von ihren männlichen Arbeitskollegen getrennt.

Auch die Fahrt ins Büro ist ein Problem. Öffentliche Verkehrsmittel sind unbekannt, sie sollen jetzt mit Hochdruck ausgebaut werden. Bis dahin müssen Frauen Tag für Tag von einem Mann gebracht und abgeholt werden, entweder vom teuren Privatchauffeur, vom Ehepartner oder von einem Taxi.