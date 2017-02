«Würdiger Nachfolger» von Scalia

Und obwohl Gorsuch ein Schüler von Anthony Kennedy ist, der am stark polarisierten «Supreme Court» als Zünglein an der Waage gilt, weil er in Sozialfragen mit dem linken Block und in ökonomischen Streitfällen mit dem rechten Block abstimmt, scheint der Mann mit dem schlohweissen Haar als würdiger Nachfolger Scalias. So jedenfalls urteilten am Mittwoch republikanische Politiker und mit ihnen alliierte Medienerzeugnisse.

Das «Wall Street Journal» überschrieb einen Beitrag auf der Meinungsseite mit dem Wortspiel: «Neil Gorsuch is a Supreme Court Pick». Diese Erkenntnis beruht auf Urteilen, die Gorsuch in den vergangenen zehn Jahren als Mitglied eines der 13 bundesstaatlichen Berufungsgerichte, dem 10. Kreis («Tenth Circuit») in Denver (Colorado), mitverfasste. Sie drehten sich um höchst umstrittene Fragen wie die Religionsfreiheit, Steuerfragen und die Auslegung von Gesetzen und verwaltungsrechtlichen Vorschriften. Zuverlässig schloss sich Gorsuch dabei jeweils der vorherrschenden Meinung der Rechten an. Religiöse Kreise zitierten am Mittwoch einen Entscheid aus dem Jahr 2013, in dem der Berufungsrichter schrieb, die religiösen Besitzer eines landesweit tätigen Unternehmens dürften nicht dazu gezwungen werden, die Beschaffung von Verhütungsmitteln zu finanzieren.

Jahrgangskollege von Obama

In der Geschäftswelt hingegen kursierte ein Urteil aus dem vergangenen Jahr, in dem sich Gorsuch äusserst kritisch über die 30 Jahre alte Chevron-Doktrin geäussert hatte – die Regel, wonach es Bundesrichtern nicht gestattet sei, das Expertenwissen der Verwaltung zu hinterfragen. «Vielleicht ist die Zeit gekommen, den Koloss zu konfrontieren», schrieb Gorsuch, «und die komplexen Entscheidungen der Verwaltung genauer zu analysieren.»

Gorsuch ist mit der amerikanischen Hauptstadt wohlvertraut. Anne Gorsuch, seine Mutter, amtierte von 1981 bis 1983 als Vorsteherin der Umweltbehörde EPA unter dem republikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Nach dem Schulbesuch in Washington studierte Gorsuch an der Columbia University in New York und an der Harvard Law School bei Boston. Einer seiner Jahrgangskollegen war ein gewisser Barack Obama.

Es folgten eine Karriere in einer angesehenen Kanzlei in der Hauptstadt und ein Doktorstudium an der Oxford University in England mit einem Abschluss in Philosophie und Jurisprudenz. 2006 nominierte der Republikaner George W. Bush Gorsuch für einen frei werdenden Sitz am Berufungsgericht in Denver. Der Senat bestätigte ihn damals ohne formelle Abstimmung. Der nächste Karrieresprung dürfte Gorsuch nicht derart leicht fallen.