Knapp drei Monate nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt feilten die 27 verbleibenden Staaten am Freitag in Bratislava an einem Plan für die nächsten Monate.

Es geht um eine sogenannte Agenda von Bratislava oder auch "Bratislava Roadmap", mit der die EU Handlungsfähigkeit beweisen will. Dafür schlug EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein gutes Dutzend konkreter Projekte vor.

Viele Teilnehmer hätten zwei Topthemen genannt, hiess es aus EU-Diplomatenkreisen: Zum einen Sicherheit - dazu zähle auch die Sicherung der Aussengrenzen gegen illegale Zuwanderung - und zum anderen die Belebung der Konjunktur und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es habe eine offene und ehrliche Debatte und viele Schnittmengen gegeben, hiess es.

EU steckt in der Krise

Das Brexit-Votum Ende Juni hatte die EU schwer erschüttert. Doch ist sie auch wegen Dauerstreits in der Krise, unter anderem über die Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik. Die vier osteuropäischen Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen lehnen die eigentlich schon beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen ab, was zu heftigen Spannungen geführt hat.

Als Kompromiss schlugen die vier sogenannten Visegrad-Staaten gemeinsam ein Konzept namens "flexible Solidarität" vor - wer weniger Flüchtlinge aufnimmt könnte demnach mehr für den gemeinsamen Grenzschutz tun. In Bratislava deutete sich an, dass die Fronten aufweichen. Eine Lösung wird aber frühestens Ende des Jahres erwartet.

Merkel sagte schon zum Auftakt: "Es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können." Sie nannte neben den Themen innere und äussere Sicherheit und Bekämpfung von Terrorismus auch die Zusammenarbeit der Europäer bei der Verteidigung. Für die Schaffung von Arbeitsplätzen setzt sie vor allem auf den digitalen Binnenmarkt.

Hollande setzt auf Verteidigung

Der französische Präsident François Hollande, mit dem sich Merkel am Donnerstag abgestimmt hatte, äusserte sich ganz ähnlich. Er betonte die Stärkung der europäischen Verteidigung. Derzeit sei Frankreich besonders engagiert, doch wolle sein Land nicht alleine dastehen. Europa müsse sich notfalls auch ohne die USA selbst verteidigen können.

Viele der Staats- und Regierungschefs betonten, dass Europa vor einer bedeutenden Zäsur stehe. Der belgische Ministerpräsident Charles Michel sprach von einem Moment der Wahrheit.

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras meinte: "Was Europa braucht, ist eine neue Vision und eine konkrete Agenda des Wandels." Gastgeber Robert Fico mahnte Offenheit und Ehrlichkeit an. Als Zeitrahmen für konkrete Beschlüsse steckt sich die EU das 60. Jubiläum der Römischen Verträge im März 2017.