Erforsche das Durcheinander («explore disorder») – ist das ein weiser Satz?

Seit gestern sieht alle Welt zu, wie das Durcheinander in Person durchs Weisse Haus spukt. Immerhin schwebt da auch ein blonder Engel ein. Und soll um Gottes willen jetzt Welt-Schutzengel sein: Ivanka Trump (35). Die «heimliche First Lady», weil es Melania, Ivankas elf Jahre älterer Stiefmutter, offenbar gruselt im Weissen Haus.

Ivanka stellte den Satz auf ihre Geschäfts-Homepage: «Erforsche das Durcheinander», unter der Rubrik «weise Worte». Ein Sammelsurium erbaulicher Sentenzen in Fake-Handschrift. Tenor: Träume werden wahr, so lange du chnüttelst, glaubst und shoppst – bei Ivanka-trump.com. Kein Wort steigt übers Bachblüten-Niveau von Paulo Coelho hinaus; dafür ist jedes pastellfarben unterlegt. Der Stil erinnert ans Poesiealbum von Backfischen im letzten Jahrhundert.

Die Welt ist ja so chaotisch, ordinär und arm; vor allem diese Armut ... der Schmutz drum rum – furchtbar. Aber Barbies helles Köpfchen genügt, um da durchzulächeln, tapfer weiter zu lächeln. Oder, wie Ivanka schrieb (in ihrem Buch «Playing the Trump Card», natürlich «ein Bestseller»): «Ich mag nervös sein, aber ich werde es nicht zeigen. Ich mag eingeschüchtert sein, aber ich werde es nicht zeigen.»

Bambi im meist weissen oder beigen Kleid, rundum nur böse Welt voller geifernder Loser? «Komm damit klar, Schneeflocke», twitterte ihr mal einer der wenigen, der bei so viel Schein keinen Glanz verspürt. Ein Lümmel. Oder einer, der Ivanka wirklich kennt.

Auf den vielen Schnee gefreut – drei Tage vor Hawaii

Zwei ausgemachte Lümmel waren es auch, welche die Prinzessin am 22. Dezember letzten Jahres entdeckten unter lauter Gemeinen. Die hockten alle eingepfercht in der Holzklasse, bereit für den Schüttelflug von New York nach San Francisco. Mitten drin der designierte Engel der Welt: ungeschminkt, fahrig und blass, vielleicht weil es morgens um 7.48 Uhr war. Jedenfalls nicht zu erkennen für Normalos, weil der Engel auf Hunderten von Heftli-Covers, auf puppenhaften PR-Auftritten vor lauter «Celebrity» völlig unkenntlich geworden war. Was ja auch Sinn der Sache ist: Man schafft nicht mehr Persönlichkeit, sondern einen Brand.

Es brauchte schon zwei New Yorker, um die New Yorker Society-Lady zu erspähen. Plus ihren Mann, den Milliardär und Verleger Jared Kushner, mit dem Ivanka unterwegs war, zusammen mit den drei gemeinsamen Kindern.

Kein Privatjet für die great Pretenders der Demokratie? Matthew Lasner, der New Yorker Uniprofessor, und sein Ehemann, Daniel Goldstein, konnten es nicht fassen. Sie twitterten und sie geigten Ivanka auch direkt ihre Meinung. Der Professor zitierte Hannah Arendt («Die Banalität des Bösen»). Goldstein rief dem Engel zu: «Dein Vater ruiniert das Land!» Warum sie Economy fliege, ein Zirkus in Bescheidenheit?

In Thailand gibts für Majestätsbeleidigung fünfzehn Jahre im Rattenloch, die Höchststrafe; dagegen ist «Dschungelcamp» Fünfstern-Wellness. In New York wurden die Lümmel einfach aus dem Flugzeug spediert. Ivanka und Familie flogen ab Frisco wirklich im Privatjet weiter – nach Hawaii.

Drei Tage vorher hatte sie noch ein Foto von sich gepostet im Rollkragenpullover und getwittert, sie freue sich riesig auf den Schnee. Goldstein hätte sie eher darauf hinweisen sollen: «Es gibt kein Bier auf Hawaii ...» Im Grunde äusserte sich ihr Vater in letzter Zeit ständig so: «Ich freu mich auf den Schnee», während er sich warm machte für die Palmen. Und umgekehrt. «Das Durcheinander erforschen» – Traumfrau Ivanka sagte es doch; ab heute ist das wirklich Gegenwart.