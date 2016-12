Nach monatelangen widersprüchlichen Zahlen ergaben die Umfragen am Tag des Referendums ein klares Bild. Da fragten die Meinungsforscher die Briten nicht mehr, wie sie abstimmen wollten. Stattdessen wollten sie wissen, welchen Ausgang die Befragten erwarteten. Bis zu 70 Prozent der Briten, so das Ergebnis, sahen ein Votum für den EU-Verbleib voraus, nur 19 Prozent tippten auf das korrekte Ergebnis. «Die Wählerschaft überraschte also nicht nur viele Experten, sondern auch sich selbst», resümiert Politikprofessor John Curtice von der Strathclyde-Universität in Glasgow sechs Monate danach. Und noch etwas weiss der führende Umfragen-Experte des Landes: Grossbritannien ist noch immer genau so gespalten wie an jenem 23. Juni, als 51,9 Prozent den Brexit befürworteten.

Von Weihnachtsfrieden also kann keine Rede sein auf der Insel, schon gar nicht für die Regierung von Theresa May. Gleich im neuen Jahr will die konservative Premierministerin eine programmatische Rede halten und dabei ein wenig mehr zu ihrem Kurs für die bevorstehenden Verhandlungen mit den Brexit-Partnern sagen. So hat es die Regierungschefin diese Woche dem Verbindungsausschuss des Unterhauses versprochen. Hingegen mochte sie sich ausdrücklich nicht darauf festlegen, dass das Parlament über den wohl Anfang 2019 feststehenden Deal abstimmen darf. Damit steht sie im Widerspruch zu ihrem eigenen Brexit-Minister David Davis: Der hielt es kürzlich im Unterhaus für «undenkbar», dass zwar das Europaparlament – wie vom Lissabon-Vertrag festgelegt – sich dazu äussern darf, nicht aber die in Westminster versammelten Volksvertreter.