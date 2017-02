USA zu «100 Prozent hinter Japan»

Pjöngjang dürfte den Zeitpunkt des Abschusses nicht zufällig gewählt haben. Japans Premierminister Shinzo Abe ist derzeit zu Besuch bei Trump auf seinem Anwesen in Florida. Gemeinsam verurteilten sie von dort aus den Raketentest. Das Vorgehen Pjöngjangs sei «absolut nicht tolerierbar», erklärte Abe. Trump betonte, die USA stünden zu «100 Prozent» hinter Japan.

Das klang aus Trumps Mund vor einigen Monaten noch ganz anders. Im Gegensatz zu seiner Kontrahentin Hillary Clinton, die für weitere scharfe Sanktionen gegen das Regime in Pjöngjang eintrat, erklärte Trump im Wahlkampf, er halte es für möglich, mit Diktator Kim Jong Un über dessen Atomwaffenprogramm ins Gespräch zu kommen.

«Ich würde mit ihm reden, ich habe absolut kein Problem damit», hatte er gesagt. Japan und Südkorea wiederum gab er zu verstehen, dass sie auf uneingeschränkte US-Unterstützung nicht länger zählen sollten, und drohte mit einem Truppenabzug aus Südkorea. Zugleich beschuldigte er vor allem China, sich nicht ausreichend zu engagieren.

Nordkoreas Regime zeigte sich über diesen Vorschlag geradezu entzückt. In der staatlichen Zeitung «DPKR Today» wurde Trump als «weiser Politiker» und «weitsichtiger Präsidentschaftskandidat» gehuldigt, der die Amerikaner von der atomaren Bedrohung befreien könne.

Es zeige sich, dass Trump nicht der raue, seltsame und ignorante Kandidat sei, als der er beschrieben werde, hiess es darin weiter. Vor allem in Südkorea ist die Angst gross, die USA könnten sich erstmals seit mehr als 60 Jahren aus der Region zurückziehen und die Halbinsel dem brutalen Regime im Norden überlassen.

Auch in Japan wächst die Angst vor einem nordkoreanischen Nuklearschlag. Das Inselreich ist seit seiner Niederlage im Zweiten Weltkrieg per Verfassung in seiner Rüstung eingeschränkt und bei der Landesverteidigung von der Schutzmacht USA abhängig.

Unter Abe, der die Verfassung ändern will, rüstet Japan bereits stark auf. Dass Trump nun gegenüber Japan doch seine Unterstützung erklärt, dürfte die Ängste in der Region kaum lindern. Dafür gilt Trump auch in Fernost als zu sprunghaft und wenig berechenbar.

Atomprogramm bleibt rätselhaft

Militärexperten in Japan, Südkorea und den USA rätseln indes weiter, wie weit Nordkorea mit seinem Atomwaffenprogramm ist. Wenige Wochen vor der US-Wahl im November hatte Nordkorea zweimal Mittelstreckenraketen abgefeuert.

Einig sind sich die Experten, dass Nordkorea imstande ist, ballistische Raketen relativ zielgenau abzuschiessen. Wie schnell das stalinistisch geführte Land jedoch fähig sein wird, schon bald auch Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen zu bestücken, die auch Teile der USA erreichen könnten, ist unklar.

Zumindest zu Jahresbeginn sah Trump im nordkoreanischen Atomprogramm noch keine Gefahr für sein Land. «Nordkorea hat gerade verkündet, die Endphase der Entwicklung einer Atomwaffe erreicht zu haben, die Teile der USA erreichen kann. Das wird nicht passieren!», gab er sich in einem seiner Twitter-Einträge zuversichtlich.