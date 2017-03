Vertauschte Rollen in der politisch aufgeladenen Klimadebatte: Für einmal fand die Handelskammer am Dienstag positive Worte über einen neuen umweltpolitischen Vorstoss der amerikanischen Regierung – nachdem die Chamber of Commerce in den vergangenen acht Jahren häufig zu den schärfsten Kritikern der Klimapolitik des Weissen Hauses gehört hatte. Als eine «willkommene Abkehr» vom Kurs der Vorgängerregierung lobte Kammerpräsident Thomas Donohue die Ankündigung von Präsident Donald Trump, grosse Teile der Klimapolitik von Präsident Barack Obama zu kassieren.

Denn Amerikas Familien und Unternehmen hätten lange genug unter den restriktiven, «gesetzeswidrigen» Verordnungen gelitten, die auf Obamas Wunsch hin durch die zuständige Behörde Environmental Protection Agency (EPA) ausgearbeitet worden waren.

Umweltorganisationen ihrerseits kündigten an, der EPA unter dem neuen Behördenleiter Scott Pruitt das Leben so schwer wie möglich zu machen. Deshalb werde es lange Jahre dauern, bis Trump seine Pläne in die Praxis umsetzen werde, prognostizierte David Doninger, der Direktor des Natural Resources Defense Council.