Terroralarm in Stockholm: Auf einer zentralen Einkaufsstrasse in Stockholm ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen in eine Menschenmenge und anschliessend in ein Kaufhaus gerast. Mehrere Menschen wurden getötet, viele weitere verletzt.

Schwedens Regierung sprach von einer Terrortat. "Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven dem schwedischen Fernsehen.