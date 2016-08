«Der Engel der Armen», wie Mutter Teresa oft genannt wird, ist die 47. Persönlichkeit, die Papst Franziskus seit seinem Amtsantritt im Frühling 2013 zur Ehre der Altäre erheben wird. Zusammen mit den beiden früheren Päpsten Johannes XXIII. und Johannes Paul II., die im April 2014 gemeinsam heiliggesprochen wurden, ist die Ordensfrau zugleich auch die wichtigste und bekannteste Heilige der Ära Bergoglio.

Für den Vatikan ist die Heiligsprechung von Mutter Teresa der Höhepunkt des von Franziskus ausgerufenen «Heiligen Jahres der Barmherzigkeit», dessen Publikumserfolg wegen der Terrorgefahr bisher etwas unter den Erwartungen liegt. Die neue Heilige verkörpert das Motto des Jubiläumsjahres beinahe perfekt: Mit ihrem Einsatz für die Obdachlosen, die Leprakranken und die Sterbenden in den Slums von Kalkutta hatte die Ordensfrau aus Albanien die christliche Barmherzigkeit und Nächstenliebe wie kaum eine andere vorgelebt. Sie ging – wie es Papst Franziskus von seiner ganzen Kirche fordert – «an die Peripherie der Gesellschaft», um sich dort um die Ärmsten der Armen zu kümmern.

Die Kirche als «Feldlazaratt»

Mutter Teresa ist damit nicht nur eine ideale Symbolfigur für das Jahr der Barmherzigkeit, sondern für das ganze Pontifikat von Papst Franziskus. «Sie haben eine ähnliche Denkweise», betont der Wiener Priester Leo Maasburg, der Mutter Teresa während der 1980er-Jahre auf zahlreichen Reisen begleitet hatte und nach ihrem Tod ab 2002 Mitglied der vatikanischen Kommission zu ihrer Seligsprechung gewesen war. «Mutter Teresa hat der Kirche eine neue Priorität gegeben und gezeigt, dass man Gott in den Ärmsten der Armen begegnet», sagt Maasburg. Sowohl der Papst wie auch die künftige Heilige hätten den Menschen mit seinen Nöten ins Zentrum der Kirche gestellt, die ein «Feldlazarett» sei und sich der Verletzten der Welt annehmen müsse.

Einen Freund und Bewunderer hatte Mutter Teresa schon in Johannes Paul II. gehabt. Der polnische Papst hatte sie als «Geschenk an die Kirche und die Welt bezeichnet», nachdem am 5. September 1997 die Nachricht von ihrem Tod den Vatikan erreicht hatte. Angesichts der grossen Verehrung, welche die Gläubigen Mutter Teresa entgegenbrachten, leitete Johannes Paul II. schon zwei Jahre nach ihrem Tod das Verfahren zur Kanonisierung ein – und setzte damit die Regel ausser Kraft, wonach nach dem Ableben eines Kandidaten mindestens fünf Jahre verstreichen müssten. Die offizielle Seligsprechung erfolgte in der Rekordzeit von sechs Jahren. Er sei «dieser mutigen Frau, die ich stets nahe bei mir gefühlt habe, persönlich dankbar», sagte Johannes Paul II. bei der Messe zur Seligsprechung am 19. Oktober 2003 vor 300 000 Gläubigen.

Der Schatten auf der Barmherzigkeit

Am Einsatz der künftigen Heiligen, die 1979 mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden war, wird seit einigen Jahren aber auch Kritik geübt. 2013 haben kanadische Wissenschaftler, die hunderte von Selbstzeugnissen und Dokumenten zum Wirken der Ordensschwester gesichtet hatten, schwerwiegende Vorwürfe erhoben. Laut ihrem Bericht haben in den Ordenseinrichtungen der «Missionarinnen der Nächstenliebe» Arme und Schwerstkranke «in katastrophalen und unhygienischen Bedingungen dahinvegetiert»; Todgeweihten seien mitunter sogar Schmerzmittel verweigert worden, obwohl diese vorhanden gewesen wären. Der Vatikan hat sich zu dieser Kritik bisher nicht geäussert.

Mehrere hunderttausend Gläubige werden am Sonntag erwartet, wenn Mutter Teresa von Papst Franziskus anlässlich einer grossen Messe auf dem Petersplatz heiliggesprochen wird. Das Dekret zur Heiligsprechung hatte Franziskus im vergangenen März unterzeichnet. Das erforderliche zweite Wunder war vom Vatikan schon im Dezember 2015 anerkannt worden: Ein Brasilianer, der an einem Hirntumor im fortgeschrittenen Stadium gelitten hatte, soll durch die Fürbitte von Mutter Teresa im Jahr 2008 auf medizinisch unerklärliche Weise wieder gesund geworden sein. Franziskus hatte Mutter Teresa 1994 während einer Bischofssynode im Vatikan kennen gelernt. Damals sass sie direkt hinter dem heutigen Papst. Er habe die Kraft, Entschiedenheit und Furchtlosigkeit ihrer Wortmeldungen bewundert, sagte Franziskus später.