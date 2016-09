"Idealerweise wird das schon bei der Bundestagswahl sein", sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen am Montag in Berlin. "Sie sehen ja, was sich in einem Jahr tun kann", fügte er mit Blick auf das Umfragetief seiner Partei vor einem Jahr hinzu. Ende September 2017 wird das nationale Parlament neu gewählt.

Die rechtspopulistische AfD war nach ihrem Parteitag im Sommer 2015 in der Wählergunst zunächst unter 5 Prozent gerutscht. Am Sonntag holte sie im nordostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 20,8 Prozent der Stimmen und wurde damit zweitstärkste Kraft vor den Christdemokraten.

Die AfD werde im Schweriner Landtag keine "Fundamentalopposition" sein. "Wir wollen konstruktiv arbeiten", sagte der Spitzenkandidat der Partei in M-V, Leif Erik Holm.