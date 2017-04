Dylann Roof war im Januar von einem US-Bundesrichter wegen Hassverbrechen zum Tode verurteilt worden, nachdem er 2015 in einer Kirche in Charleston neun Schwarze erschossen hatte. Auf Bundesstaats-Ebene erfolgte am Montag nun die Verurteilung des 23-Jährigen wegen neunfachen Mordes. Durch sein Schuldeingeständnis verhinderte Roof, nochmals mit der Todesstrafe verurteilt zu werden.

Das Verbrechen hatte 2015 weltweit Entsetzen ausgelöst. Der damalige US-Präsident Barack Obama hatte in dem Zusammenhang zudem für Schlagzeilen gesorgt, als er vor trauernden Angehörigen das Lied "Amazing Grace" anstimmte.