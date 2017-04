Glaubt man den in den sozialen Medien verbreiteten Augenzeugenberichten, dann sollen Kinder dem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug freudig entgegengelaufen sein. Denn der Fahrer, so hiess es, habe die Verteilung von Kartoffelchips versprochen. Minuten später explodierte der von einem Selbstmordattentäter gesteuerte Wagen inmitten eines Buskonvois mit Flüchtlingen. Diese waren am Vortag aus den von dschihadistischen Rebellen belagerten Schiiten-Enklaven Fuah und Kefraja evakuiert worden. Im Umland von Aleppo hatten sie auf die Weiterfahrt warten müssen.

Mindestens 126 Menschen kamen bei dem Massaker ums Leben. Unter den Toten waren 68 Kinder und 13 Frauen. Selbst hartgesottene Kriegsfotografen brachen weinend zusammen, als sie die zerfetzten Busse mit den verkohlten Kinderleichen sahen. Langjährige Beobachter des syrischen Bürgerkrieges reagierten entsetzt: «Nach sechs Jahren Krieg und Gemetzel ist das ein neuer Horror, der das Herz eines jeden bricht, der eines hat», sagte Unicef-Chef Anthony Lake.

Zu dem Terroranschlag liegt bislang kein Bekennerschreiben vor. Zur Explosion gebracht wurde die Höllenmaschine in einem Gebiet, das von der mit al-Kaida verbündeten Dschihadisten-Allianz Hayat at-Tahrir ash-Sham («Front zur Befreiung der Levante») kontrolliert wird. Deren Kämpfer hatten den schiitischen Flüchtlingskonvoi aufgehalten, weil sie mit der Zahl der ebenfalls aus Fuah und Kefraja evakuierten Rebellen nicht einverstanden waren. Ihre Evakuierung ist Teil einer von Iran und Katar vermittelten, hoch komplexen Vereinbarung, welche neben den beiden Schiiten-Enklaven auch die von der Assad-Armee belagerten sunnitischen Rebellenhochburgen Sabadani und Madaja betrifft. Darüber hinaus sollen auch 24 im Irak verschleppte katarische Staatsbürger sowie 1500 Gefangene des Regimes freigelassen werden.