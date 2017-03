Im Juli 1683 versuchten osmanische Truppen, Wien einzunehmen. Ein Heer unter der Führung des polnischen Königs stellte sich ihnen in den Weg und drängte sie in der Schlacht am Kahlenberg zurück. 334 Jahre später hindert Europa türkische Politiker erneut daran, in hiesige Hauptstädte einzureisen. Der Unterschied zu damals: Die Machthaber vom Bosporus wollen nicht mehr Wien einnehmen, sondern die türkische Diaspora von der Notwendigkeit des Verfassungsreferendums überzeugen, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan am 16. April zum faktischen Alleinherrscher erklärt werden soll. Die Europäer stellen den Türken keine Heere in den Weg, sondern verhängen Einreisesperren und Auftrittsverbote.

Auf das Auftrittsverbot, das Holland am Sonntag gegen türkische Minister verhängte, reagierte Erdogan mit den Worten: «Wir werden Holland internationale Diplomatie beibringen.» Die Holländer seien «Nachfahren der Nazis».

Das markiert den Tiefpunkt in der jüngsten Entwicklung der europäisch-türkischen Beziehungen. Was bisher geschah:

Auftakt in Deutschland: Am 2. März sagte Gaggenau den Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdağ aus Sicherheitsgründen ab. Am 5. März wurde auch der geplante Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi in Köln abgesagt. Sein Ministerkollege Bozdağ warf Deutschland daraufhin vor, es schütze Terroristen (gemeint waren u.a. Gülen-Anhänger). Zeybekçi trat stattdessen in einer Konzerthalle in Leverkusen auf. Am 8. März überreichte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu seinem deutschen Amtskollegen bei einem Treffen eine Liste mit 30 weiteren geplanten Auftritten türkischer Politiker in Deutschland.

Diskussion kommt in der Schweiz an: Am Freitag schwappte die Debatte auf die Schweiz über. Grund: Die Diskussionen rund um den geplanten Auftritt des AKP-Politikers Hursit Yildirim in Opfikon. Nach langem Hin und Her sprach Yildirim im geschlossenen Rahmen vor Vertretern des Unternehmerverbands Müsiad Schweiz. Aussenminister Cavusoglu hat einen ursprünglich für gestern Sonntag geplanten Auftritt in der Schweiz auf unbestimmte Zeit verschoben.

Showdown in Holland: Cavusoglu wollte am Sonntag stattdessen in den Niederlanden auftreten. Die holländische Regierung erteilte seinem Flugzeug jedoch keine Landeerlaubnis. Familienministerin Fatma Betül Dayan Kaya, die mit dem Auto anreiste und im türkischen Konsulat in Rotterdam sprechen wollte, wurde von der Polizei gestoppt und zurück nach Deutschland geschickt. Das türkische Aussenministerium teilte dem holländischen Botschafter daraufhin mit, er sei in der Türkei bis auf weiteres nicht erwünscht. Die Erdogan-nahe Zeitung «Yeni Akit Gazetesi» provozierte mit der Mitteilung: «Die holländische Armee hat nur 48 000 Soldaten, aber 400 000 Türken leben in Holland». Cavusoglu sprach währenddessen vor rund 800 Anhängern im französischen Metz. Präsidentschaftskandidat François Fillon kritisierte Noch-Präsident Hollande scharf dafür, dass er den Auftritt nicht untersagt hatte.

Jetzt kommt Skandinavien: Gestern trat AKP-Politiker Mehmet Ekder an mehreren Veranstaltungen in Stockholm auf. Schweden betonte, man halte an der Meinungsfreiheit fest. Der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hingegen bat seinen Amtskollegen Binali Yildirim gestern, einen für nächste Woche geplanten Besuch in Dänemark zu verschieben. Rasmussen verwies auf die jüngsten verbalen Entgleisungen der Türkei gegenüber den Niederlanden.

Wie die Türkei auf Rasmussens Bitte reagieren und ob auch Erdogan selbst nach Europa reisen wird, das bleibt weiterhin offen.