Per Velo nach Norwegen

Zunächst machten sich vor allem wohlhabendere Syrer auf den Weg – oft Assad-Anhänger, die schon seit längerem in Russland lebten. Sie kamen über Moskau mit dem Nachtflug in die Polarhafenstadt Murmansk. Dort übernachteten sie in guten Hotels, am Morgen ging es mit Bussen oder Taxis nach Nikel weiter, dem letzten russischen Ort vor der Grenze. Dort verkauften Russen alte Velos zu Wucherpreisen. Mit denen mussten die Flüchtlinge die letzten sieben Kilometer nach Norwegen fahren. Denn Taxi- oder Busfahrer laufen Gefahr, sich als Schlepper strafbar zu machen. Gleichzeitig erlaubt Russland, das sich ansonsten freundlich-passiv gegenüber den Flüchtlingen verhält, nicht, die letzte Strecke zu Fuss zurückzulegen.

Das wohlhabende Norwegen mit seinen

5,2 Millionen Einwohnern ist nicht EU-Mitglied, aber als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und des Schengenraums eng mit der EU verbunden. Obwohl nur gut 31 000 Menschen im letzten Jahr Asyl beantragten, wurde in der öffentlichen Debatte zum Teil der Eindruck vermittelt, Norwegen würde von Flüchtlingen überschwemmt. Die russische Seite der Grenze wird eigentlich schon lange streng militärisch bewacht, weil Norwegen zur Nato gehört. Die Flüchtlinge liess Moskau aber durch.

Die betont einwanderungskritische Regierung aus Konservativen und Rechtspopulisten handelte schnell. Eine Internet-PR-Gegenkampagne wurde in Arabisch unter dem Tenor «Bleibt weg» gestartet. Die Asylregeln wurden drastisch verschärft, Asylsuchende zum Teil zurück nach Russland geschickt. Im Juni meldete die Einwanderungsbehörde, dass die Anzahl der Asylbewerber in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 95 Prozent gesunken ist. So wenig Asylbewerber habe Norwegen seit 1997 nicht mehr gehabt, verkündete das Ausländeramt. Dementsprechend kritisieren Menschenrechtsgruppen den Grenzzaun. Die Regierung sieht im Zaun dagegen einen «notwendige Sicherheitsmassnahme».

Hälfte der Flüchtlinge muss zurück

Ausserdem will Norwegen Tausende Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr ins Land gekommenen waren, zurückschicken. «Manche haben vielleicht gedacht, 31 000 Asylbewerber bedeuten 31 000 Flüchtlinge, die in die norwegische Gesellschaft integriert werden sollen», schrieb der Direktor der Ausländerbehörde, Frode Forfang, in seinem Blog. «In Wirklichkeit sind es sehr viel weniger, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Norwegen bekommen.» Bis zu 15 000 Menschen steht demnach eine Ablehnung ihrer Asylanträge bevor.