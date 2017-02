In der Parteizentrale der SPD in Berlin strotzen die Genossen zurzeit vor Selbstbewusstsein. Da war der Coup um den Kanzlerkandidaten Martin Schulz, den der vormalige Parteichef Sigmar Gabriel völlig unerwartet lanciert hatte. Seither hat die SPD positive Presse wie seit langem nicht mehr, der Hoffnungsträger erhält viele Vorschusslorbeeren. Könnten die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen, würden sich 50 Prozent für Schulz entscheiden und nur 34 Prozent für Amtsinhaberin Angela Merkel. Erstmals seit 2006 schiebt sich zudem die SPD in einer Umfrage mit 31 Prozent knapp vor die Union aus CDU und CSU mit 30 Prozent.

Bei der SPD weiss man indes, wie trügerisch solche Umfragen sein können. Manche erinnern sich mit mulmigen Gefühlen an die beiden vergangenen Kampagnen, als 2013 der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück und 2009 der scheidende Aussenminister Frank-Walter Steinmeier ähnlich fulminant ins Wahljahr gestartet waren. Die Wahl gegen die amtierende Bundeskanzlerin verloren dann jedoch beide deutlich. Allerdings waren die Umfrageergebnisse in den vorherigen Kampagnen nie so positiv für die SPD wie in diesem Jahr. Die Kanzlerfrage ist so offen wie nie seit Merkels Amtsantritt 2005.

Gabriels taktisches Geschick

Einen Sieg hat die SPD gegen Merkels Union bereits im vergangenen Spätherbst eingefahren. Am kommenden Sonntag wird der – inzwischen ehemalige – SPD-Aussenminister Frank-Walter Steinmeier auch mit den Stimmen der Union zum neuen Staatsoberhaupt gewählt. Der 61-Jährige wird Nachfolger von Joachim Gauck, der aus Altersgründen auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Dass Steinmeier zum obersten Repräsentanten des Landes aufsteigt, ist auf die Unfähigkeit der Union und das taktische Geschick des abtretenden Parteichefs Sigmar Gabriel zurückzuführen. Die Union ist in der Bundesversammlung die stärkste Kraft; Merkel hätte einen Kandidaten aus den eigenen Reihen sicher durchbringen können. Doch sämtliche Wunschkandidaten gaben der Kanzlerin einen Korb. Gabriel nutzte die Gunst der Stunde und lancierte den im Volk äusserst beliebten Aussenminister Frank-Walter Steinmeier. Merkel musste klein beigeben.

Krisenerprobt und erfahren

Der promovierte Jurist Steinmeier steigt in einer schwierigen Zeit zum Staatsoberhaupt auf. Die deutsche Gesellschaft ist polarisiert wie seit Jahrzehnten nicht, das Vertrauen vieler Bürger in die etablierten Volksparteien hat stark gelitten, die Strahlkraft der EU hat nachgelassen. Mit der Alternative für Deutschland (AfD) schafft bei den Bundestagswahlen im September ziemlich sicher eine Partei den Sprung ins Parlament, die den Einfluss der EU zurückbinden und die eigene Nation stärker in den Vordergrund rücken will. Und: Die Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump in den USA stellt die seit Kriegsende bestehende transatlantische Ordnung infrage wie noch nie zuvor.

Steinmeier ist allerdings krisenerprobt, er kann auf seine jahrelange Erfahrung als Aussenminister zurückgreifen. Dieses Amt hatte er bereits in Merkels erstem Kabinett von 2005 bis 2009 inne, und – seit 2013 – wieder mehr als drei Jahre. Steinmeier gilt als besonnen, seine Auftritte sind meist unspektakulär, dafür abgeklärt. So blieb er zum Beispiel diplomatisch, als der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu im vergangenen November Deutschland im Beisein des Aussenministers rüde unterstellte, Terroristen zu schützen. Im Ukraine-Konflikt fand Steinmeier gegenüber Russland stets besänftigende Worte. Auch bei Gesprächen über den Syrien-Krieg glättete der Mann mit den schlohweissen Haaren zumeist die Wogen. «Geduldiger Moderator, zäher Vermittler und ehrlicher Konfliktlöser», lobte ihn die «Süddeutsche Zeitung» vor einiger Zeit. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» formulierte etwas überspitzt: «Steinmeier rettet die Welt.»

Nur zweimal zeigte der oberste Diplomat auch seine emotionalere Seite. Im Mai 2014 brüllte er auf dem Berliner Alexanderplatz Europa-Gegner, die ihn als «Kriegstreiber» beschimpft hatten, in einer nie da gewesenen Härte nieder. Das entsprechende Video wurde mit über zwei Millionen Klicks zum Youtube-Hit. Dass Steinmeier für einmal die Contenance verloren hatte, nahmen ihm die Deutschen keineswegs übel – im Gegenteilt. Untypisch waren auch Steinmeiers Äusserungen zum mächtigsten Mann der Welt: Vor den Präsidentschaftswahlen in den USA warnte er vor der Wahl Trumps und bezeichnete den Republikaner gar als «Hassprediger». Als der Wahlsieg Trumps feststand, sass der Schock bei Steinmeier tief: «Ich will nichts schönreden. Nichts wird einfacher, vieles wird schwieriger.»