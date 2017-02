Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nahm die höchste Hürde bei seinem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump, bevor er überhaupt an den Start ging: Die amerikanische Regierung rückt ab von der Bedingung zweier Staaten für Israel und die Palästinenser. Der Frieden im Nahen Osten geniesse Priorität im Weissen Haus, hiess es im Vorfeld des Treffens. Wie das geschehe, sei indes Angelegenheit der beiden Konfliktparteien. «Wir werden nicht die Bedingungen eines Friedens diktieren.»

Die Abkehr von der Zweistaatenlösung steht im Gegensatz zur offiziellen israelischen Position. Vor knapp acht Jahren hatte Netanjahu seine «Vision» umrissen, in der «zwei Völker frei, Seite an Seite, in Freundschaft und gegenseitigem Respekt» leben. Jedes Volk habe «seine eigene Flagge, seine eigene Nationalhymne, seine eigene Regierung.»

Allerdings distanzierte sich Netanjahu seither in zwei Punkten von seinen eigenen Grundsätzen: Zum einen hält er den Zeitpunkt für eine Realisierung der Zweistaatenlösung für «jetzt nicht geeignet»; zum Zweiten spricht er neuerdings von einem «Staat mit Abstrichen». Alternative Friedensmodelle hat die Regierung in Jerusalem nie vorgestellt.

Alternative wäre «Apartheid»

Die Palästinenser zeigen sich über die Abkehr von der bisherigen Vorgabe zweier Staaten für zwei Völker irritiert. «Die einzige Lösung ist die Gründung eines Staates Palästina in den Grenzen von 1967», erklärte Jibril Rajoub, politischer Berater von Palästinenserpräsident Machmud Abbas, gestern im israelischen Radio.

Netanjahus Idee eines «Staates mit Abstrichen» bezeichnete Rajoub als «Unsinn». PLO-Generaldirektor Saeb Erikat, Chef bisheriger Friedensdelegationen, erinnerte daran, dass die Zweistaatenlösung und die «Anerkennung Israels auf 78 Prozent des historischen Palästinas» einen «schmerzhaften Kompromiss» für die Palästinenser darstelle. Jede Alternative dazu bedeute «Apartheid». Hanan Aschrawi vom PLO-Exekutivrat forderte Trump dazu auf, zu erklären, welche anderen Optionen es gibt. «Eine Einstaatenlösung würde gleiche Rechte und Staatsbürgerschaft für alle» voraussetzen, wenn man keine Apartheid wolle.

Innerhalb der israelischen Regierungskoalition sind die Meinungen gespalten. Während sich Netanjahu der Zweistaatenlösung grundsätzlich verpflichtet sieht, drängten ihn seine Koalitionspartner von der Siedlerpartei «Das jüdische Haus» dazu, nicht aus Washington zurückzukehren, ohne Palästina ein für allemal vom Tisch zu fegen. Mit Trump, der sich wiederholt deutlich pro-israelisch positionierte, sei eine historische Chance gegeben.

Erste Enttäuschungen

Noch stimmt die «Chemie» – wie Trump es nannte – zwischen Netanjahu und dem neuen Chef im Weissen Haus. «Ich hab ihn immer gemocht», sagte der US-Präsident in einem Interview mit der regierungsnahen Tageszeitung «Israel Hayom» («Israel heute») über seinen Gast aus Jerusalem. Ernüchternd für all jene in Israel, die auf eine rasche Umsetzung der Versprechen Trumps hoffen, war allerdings seine jüngste Stellungnahme zum Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, über den er nun doch zuerst «sehr ernsthaft nachdenken» will. Es sei keine leichte Entscheidung, meinte Trump gegenüber «Israel Hayom», schliesslich sei die Botschaft «schon so viele Jahre dort draussen angesiedelt».

Auch zum Thema Siedlungsbau fand Trump kritische Worte. Sie seien «nicht hilfreich für den Friedensprozess», meinte er. «Es stehe nur begrenztes Land zur Verfügung. «Und jedes Mal, wenn man etwas wegnimmt für Siedlungen, dann bleibt noch weniger übrig». Netanjahu hat sich stets für den Ausbau der Siedlungen eingesetzt und jüngst sogar die Gründung einer neuen Siedlung verkündet. Dennoch fürchtet er die internationalen Reaktionen.

«Ich werde führen und navigieren», meinte Netanjahu, damit das «historische Bündnis zwischen den USA und Israel den Israelis zum Nutzen» sein werde. Er und Trump betrachteten «die Gefahren und die Möglichkeiten der Region» ganz ähnlich. Für Netanjahu geniesst vor allem der Iran Priorität – zum einen das Atomabkommen und zum Zweiten Irans Rolle in Syrien nach dem Krieg.

Eine wie auch immer geartete Präsenz Teherans beim syrischen Nachbarn will Netanjahu auf keinen Fall tolerieren. Mit Sorge kommentierten die israelischen Medien denn auch den Rücktritt von Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn, der als Hardliner in der Iranfrage galt und sich jüngst wiederholt mit Mossad-Chef Jossi Cohen darüber beraten hatte.

Dennoch habe Netanjahu mit Trump im Weissen Haus «eine goldene Gelegenheit», kommentierte Nachum Barnea in der Tageszeitung «Jediot Achronot», mahnte jedoch gleichzeitig: «Wenn er (Netanjahu) Trump dazu bringt, Iran zu bombardieren, wird die sofortige iranische Reaktion nicht Amerika treffen, sondern Israel.» Sieben Minuten, warnte ein iranischer Militär diese Woche, dauere es, bis iranische Raketen Israel erreichten.