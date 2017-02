Sollte die Wiedereinführung der Todesstrafe ins Parlament kommen und dort die Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung verfehlen, sei eine Volksabstimmung eine Möglichkeit. "Was werden wir also, so Gott will, dafür tun? Uns wieder ans Volk wenden. Was sagt das Volk? Wenn das Volk die Todesstrafe will, dann ist es damit getan", sagte Erdogan.

Aus der Menge kamen bei seinem Auftritt immer wieder Rufe nach der Todesstrafe. Für ein Referendum über deren Wiedereinführung wäre im Parlament allerdings eine 60-Prozent-Mehrheit notwendig. Der Präsident betonte erneut, er würde eine solche Verfassungsänderung unterzeichnen.