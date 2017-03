Erste Runde in zwei Monaten

Brüssel zumindest scheint bereit. Chefunterhändler Michel Barnier, ehemaliger französischer Minister, Ex-EU-Kommissar und gewiefter Verhandler, hat seine Strategie festgelegt. Sein Team von rund 30 Experten ist komplett. Im Laufe der Verhandlungen soll der Personalbestand nochmals verdoppelt werden. Der Zeitplan sieht so aus: Einen Monat nach Eingang von Artikel 50 (am 29. April also) wird in Brüssel ein EU-Gipfel stattfinden, wo die 27 Staats- und Regierungschefs die grossen Linien vorgeben. Unmittelbar danach präsentiert die EU-Kommission ihre Empfehlungen. Wenig später soll Michel Barnier das VerhandlungsMandat erteilt werden. Klappt alles nach Drehbuch, findet in zwei Monaten die erste Verhandlungsrunde statt. Dann möchte die EU-Kommission folgende drei Themenbereiche so schnell wie möglich klären:

1 Die Bürgerrechte

Über drei Millionen EU-Bürger leben in Grossbritannien, rund 1,3 Millionen Briten im EU-Raum. Die Klärung ihrer Rechte hat für Brüssel Priorität. «Wir wollen nicht mit den Lebensentwürfen der Menschen spielen», heisst es aus dem Umfeld der EU-Kommission. Fragen über den Aufenthaltsstatus, den Status von europäisch-britischen Kindern oder die Anerkennung von Berufsausbildungen decken praktisch sämtliche Lebensbereiche der Betroffenen ab. Für die EU-Kommission gilt dabei das Prinzip der Reziprozität. Das heisst: Alles, was britischen Bürgern in der EU zugestanden wird, soll auch für EU-Bürger in Grossbritannien gelten. Das Gegenteil ist ebenso der Fall: Was den Europäern im Königreich verwehrt bleibt, darauf müssen auch Briten in der EU verzichten.