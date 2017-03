Etwa anderthalb Stunden zuvor hatte der erschossene Angreifer nach Angaben von Innenminister Bruno Le Roux in der Nähe von Paris auf Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen leicht verletzt.

Der Vorfall am Flughafen Orly hatte einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Sprengstoffexperten der Polizei waren im Einsatz, sie fanden jedoch keinen Sprengstoff.

Flugbetrieb wohl bald wieder normal

Der Flugbetrieb könnte nach Angaben des Betreibers noch am Samstag wieder aufgenommen werden. Er war nach der Attacke komplett eingestellt worden. Am Terminal West könne es in den "kommenden Minuten oder Stunden" weitergehen, sagte Betreiber-Chef Augustin de Romanet am Samstagmittag.

Das zweite Terminal Süd könne dagegen nicht geöffnet werden, solange der Staatsanwalt den Tatort nicht erkundet habe. "Es könnte am Abend wieder öffnen, aber kommen Sie nicht nach Orly, ohne zu überprüfen, dass die Flüge wieder aufgenommen wurden."

Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet. Seither gilt in ganz Frankreich der Ausnahmezustand.