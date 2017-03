100 000 Likes in zwei Tagen

Der Aufruf «Mélanie kann es» erging in Kooperation mit dem französischen Verband Unapei, der sich um geistig behinderte Menschen und Familien kümmert. Ohne jede Werbung kamen in zwei Tagen über 100 000 «gefällt mir» zusammen; mittlerweile sind es mehr als 200 000. Die meisten Kommentierenden erfreuten sich ganz einfach an Mélanies Lachen. Doch das ist nicht ihr einziges Talent. Schon vor ihrem grossen Auftritt am kommenden Dienstag nahm sie an einer Vorabend-Talkshow teil. Die klein gewachsene Frau – Menschen mit Downsyndrom entwickeln sich langsamer als andere – verschwand fast unter dem Tisch, an dem lauter Debattierprofis sassen. Auf die erste Frage, ob sie mit ihrer erfolgreichen Nominierung für den Wetterbericht gerechnet habe, meinte Mélanie wie selbstverständlich «oui, oui».

Ihr Begleiter von der Unapei versuchte, die Umstände des speziellen Fernseh-Castings zu schildern, doch was Mélanie Ségard sagte, blieb dem TV-Publikum eher haften: «Ich mag halt die Sonne, den Regen, sogar den Winter – alles!» Damit war das Eis gebrochen, und die Fernsehzuschauer erfuhren, dass es gar nicht so einfach ist, aus dem Stand einen mehrminütigen Wetterbericht zu vermitteln. Mélanie wird von der Chefansagerin von France 2 unterstützt werden. Aber sie trainiert täglich für den grossen Auftritt zur besten Sendezeit um 20.35 Uhr.

Ein Novum für Frankreich

«Personen mit Downsyndrom sind zu Höchstleistungen fähig, wenn man sie entsprechend begleitet», sagte ein Sprecher des Behindertenverbandes. Die Wettervorhersage mit einer behinderten Person ist für Frankreich ein Novum. Vor einigen Jahren hatte eine junge Frau mit Trisomie 21 bereits einmal die Morgenschlagzeilen eines kleinen Infosenders verlesen. France 2 ist hingegen der grösste öffentlich-rechtliche Landessender; mehrere Millionen Zuschauer verfolgen die Wetterberichte. Noch steht nicht fest, ob es bei einem einzigen Auftritt von Mélanie Ségard bleiben wird. Ihr Verband ist schon froh, das erste Ziel der Operation erreicht zu haben: die Sichtbarkeit von Behinderten mit Downsyndrom oder anderen Krankheiten zu erhöhen.