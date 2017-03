Tim Barrow hätte nur kurz um die Ecke gehen müssen: Nicht einmal 300 Schritte liegen zwischen seinem Büro und jenem von EU-Ratspräsident Donald Tusk im Herzen des Brüsseler Europaquartiers. Trotzdem nahm der britische EU-Botschafter am Mittwoch kurz nach dem Mittag den Wagen. Denn immerhin befand er sich auf einer historischen Mission: In seiner schwarzen Ledertasche beförderte er jenes Dokument, das den Abschied des Vereinigten Königreiches von der Europäischen Union besiegeln sollte.

In der Nacht auf Mittwoch war es per Kurierdienst und gut bewacht von London nach Brüssel gebracht worden. Barrow hatte den Auftrag, den Brief seiner Premierministerin Theresa May persönlich an Donald Tusk zu übergeben. In einem kurzen Statement quittierte dieser den Empfang mit den Worten: «Was soll ich noch hinzufügen: Wir vermissen euch jetzt schon.»

Neun Monate nachdem sich die britischen Stimmbürger für den Brexit entschieden haben, fängt die Uhr zu ticken an. In zwei Jahren spätestens, so sieht es das Prozedere in Artikel 50 des EU-Vertrages vor, erlischt die EU-Mitgliedschaft Grossbritanniens. Ob bis dahin eine gütliche Trennung organisiert werden kann, bleibt fraglich. Abertausende Regelungen und Gesetzestexte müssen besprochen, das britische vom EU-Rechtssystem entwirrt werden. Dazu kommt, dass in der Realität wesentlich weniger Zeit zur Verfügung steht. Wegen der Gesprächs-Vorbereitungen und der Fristen zur Ratifizierung der Austrittsvereinbarung bleiben am Ende nicht mehr als 18 Monate, wie Brüssels Brexit-Chef-Verhandler Michel Barnier kürzlich erklärte.