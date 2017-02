Auf seiner Bühne türmen sich Leichen: Selbstmörder, Verstümmelte, Erwürgte. Unentrinnbar führt jede Raserei zum Blutbad – sei es aus Machtrausch, Rachsucht oder Gier. Das schrecklichste Drama aber von allen vergewaltigt und blendet dazu noch Töchter, zerhackt Söhne, setzt deren Fleisch der Mutter als Gastmahl vor, meuchelt Gatten, ersticht den Vater, bringt die Rivalen zur Strecke, zerstört aber auch die Familie und alle Freunde. Der Wahnsinn endet nicht aus Erschöpfung, geschweige denn aus Einsicht – irgendwann ist einfach niemand mehr übrig zum Schlachten.

Das ist «Titus Andronicus», die blutrünstigste Tragödie von William Shakespeare. Eine Mühle nie versiegender Grausamkeit. Eine Höllenkaskade unstillbarer Rache. 1999 wurde sie verfilmt, mit Anthony Hopkins in der Titelrolle.

Wie sehr beunruhigt sie das, liebe Leserin, geneigter Leser?

Menschen fliehen in Panik unter einem sonnenlosen Himmel

Nun – einer, der damals den Film mitproduzierte, war damit noch nicht zufrieden. Er schrieb das Drehbuch neu und verlegte «Titus Andronicus» und seinen Rachekrieg ins Weltall. «Eine Unheils-Fantasie maximal galaktischen Ausmasses», nennt es die «Frankfurter Allgemeine». Und so fängt dieses Skript an: «Menschheit im Chaos. Ausserirdische Raumschiffe schälen sich aus dem Dunkel, sonnenlose Himmel, Menschen fliehen in Panik.»

Wird Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, jetzt vielleicht etwas bang?

Wieso denn – ist doch bloss ein Film. Ein Potpourri aus «Star Wars», Bloody Old William und altrömischer Splatter-Barbarei – oder? Der Mann, der am Skript mitschrieb, bewunderte tatsächlich Darth Vader, auch römische Gemetzel. Am meisten aber Sparta, jene Militärmacht, die im Peloponnesischen Krieg die Demokratie Athens besiegte. Das Computer-Passwort des Autors soll «Sparta» gewesen sein.

Charakterisieren solche Details einen 63-jährigen Mann? Einen ehemaligen Navy-Offizier, der vor kurzem, zottelig und unrasiert, noch mit ausgebeulter Hose und Schimanski-Jacke herumlief. Ein kräftiger irisch-stämmiger Amerikaner, Sohn eines Kabelverlegers, auf dessen Gesicht Fotografen oft nah fokussieren.

Bei den wässrig unterlaufenen Augen, bei der Knollennase mit dem violetten Adergeflecht würde auch ein verständiger Arzt sofort fragen: «Und wie geht’s unserem Freund Johnny Walker?» Und der Blutdruck, das Herz? Zumal cholerische Anfälle offenbar nicht selten sind. Plus die drei Scheidungen …

Seine zweite Frau sagte unter Eid, dass sie vom Mann geschlagen worden sei. Nach dem raschen Ende jener Ehe sah sich die Frau, Mary Louise Piccard, gezwungen, mit den gemeinsamen zweijährigen Zwillingen in eine Einzimmerwohnung zu flüchten.

«Amerikaner wollen sich jetzt nicht mehr ficken lassen»

Okay – Sternenkrieg-Fantasien, ein irisches Schlägernaturell, Büezer-Hass auf Globalisierungs-Gewinner, Wall-Street-Zocker, auf Araber, Schwule, Emanzen … Okay, und die Ausdrucksweise ist auch nicht wirklich stubenrein: «Die Globalisten haben die amerikanische Arbeiterklasse geschlachtet und eine Mittelklasse in Asien geschaffen. Jetzt wollen Amerikaner sich von denen nicht mehr ficken lassen» (zum «Hollywood Reporter»). Oder: «Finsternis ist gut; es kann uns nur helfen, wenn die Gegenseite nicht erkennt, wer wir sind.»

Okay, aber reichen Spinnereien zum Teufel? Passt doch vielmehr zu Hollywood, in die neuen Medien, oder wo immer solches Gebräu aufgekocht wird, passt zur allgemeinen Konfusion, den Legionen an Freak-Outs unserer Zeit ...

Also kein bisschen Unbehagen – nicht mal die Urangst aus dem Kalten Krieg vor «Leninisten» (vielleicht wäre die fast schon wieder Nostalgie)? Ja, er sei Leninist, sagte nämlich unser Mann, 2013 im Interview mit der Website «Daily Beast»: «Lenin wollte den Staat zerstören, und das ist auch mein Ziel. Ich will das ganze System zu einem krachenden Kollaps bringen und das gesamte heutige Establishment zerstören.»

Aber jetzt kommt’s, geneigte Leserschaft: Seit wenigen Tagen sitzt genau dieser Mann im Zielgebiet. Ist genau jetzt in der Lage, wie angedroht alles zu «einem krachenden Kollaps» zu bringen – als Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates, eben eingesetzt von Präsident Trump. Das gab es noch nie. Nie zuvor sass ein politischer Berater im Führungsgremium des Nationalen Sicherheitsrats. Drum müssen wir ihn hier seitenlang vorstellen: Stephen Bannon alias Darth Vader alias Titus Andronicus.

Den Vater rächen, indem man mit den Schurken kooperiert?

Wie aber schiebt sich ein solcher Mann vor bis zu den wichtigsten Hebeln im Inneren der Macht? Von einem Einzigen dafür auserwählt, und das in einer Demokratie von 320 Millionen Einwohnern. Ein Mann, von dem das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» diese Woche schreibt, er sei jetzt «der gefährlichste Mann Amerikas». «Der grosse Manipulator», nannte ihn das Magazin «Time», unter Nutzung des semantischen Elektrofelds zum «Great Dictator».

Stephen Bannon hat doch bloss Filme gemacht, wie eben gesehen. Bannon machte Radio und in den letzten Jahren Rabatz auf neuen Medien im Internet. Zuerst angestellt, dann als Besitzer. Woher hatte er plötzlich das Handgeld? Der Büezersohn aus Norfolk, Virginia. Wie lernt man irgendwann Milliardäre kennen, die einem dann freie Hand bieten, sind sie erst mal Präsident?

Bannon verkörpert den amerikanischen Aufsteigertraum, Baustein jeder amerikanischen Glücksideologie. Das verhasste Establishment hat ihn tatkräftig befördert, keineswegs gedemütigt, auch nicht seinen Vater. Bannons Vater wurde ruiniert von einer Zockerbande in den Wall-Street-Casinos. Als das Kartenhaus zusammenkrachte, wurden Banken gerettet und gestützt; Kleinsparer wie Bannons Vater sahen keinen Cent.

Äusserungen Bannons deuten darauf hin, dass er sich auf einem Rachefeldzug sieht, um anständigen Chrampfern wie seinem Vater Genugtuung zu verschaffen. Dann aber geht er selber neun Jahre an die Wall Street, dealt und spekuliert, gründet Investmentfirmen vor allem im Medienbereich, buttert Geld in TV-Stationen, Filmstudios und Internet-Portale.

Weil Bannon die alternative Rechte bedient, lernt er die Leute Zug um Zug näher kennen. Etwa Andrew Breitbart, Chef und Besitzer der wichtigsten Plattform der Alt-Right-Bewegung. Als Breitbart mit 43 Jahren stirbt, wie es aussieht an Herzversagen, übernimmt Bannon dessen Firma. Eine Beteiligung an der TV-Serie «Seinfeld» bringt ihm beträchtliches Vermögen. Seine Filmporträts machen die weiblichen Galionsfiguren der Tea-Party zu Hockey-Mom-Walküren mit Stahlsex gegen urbane Emanzen und bildungskranke Lesben. Bannon orchestriert, alimentiert, stilisiert die amerikanische Revolution von Rechts.

Zehn Wochen vor den Wahlen stiess Bannon zur Kampagne von Donald Trump. Der Kandidat war angeschlagen. Bannon flickte das zerfledderte Waffenarsenal furchtlos wieder zusammen und beamte «The Donald» auf haargenau gleicher Schusslinie ins Weisse Haus. Ein Danaer-Geschenk an die Elite, die beide jetzt von innen her zersprengen. Ein paar Stunden katzbuckelten da noch ein paar Weicheier im Stab herum, die Trump zu einem besonnenen Präsidenten hochflöten wollten; dann machte endgültig Bannon the Cannon die Musik. Der Chefberater regelt die nationale Sicherheit, Trump hält den Fülli.

Was soll man fürchten, wo einen jeder Schrecken immun lässt?

Steve Bannon soll am Persischen Golf «politisiert» worden sein, wo er 1979 als Militär-Navigator stationiert war. Damals schmorten 52 US-Diplomaten in Geiselhaft der Islamischen Revolution von Teheran. Oder am 11. September 2001, beim Angriff der Al Kaida auf Amerika. Und endgültig 2008, am Höhe- und Scheitelpunkt der Finanzkrise.

Amerika habe einen «aufgeklärten Kapitalismus» geschaffen, sagt Bannon selber, auf Grundlage jüdisch-christlicher Werte. Dann habe sich die Elite der Globalisierung zugewandt und die eigenen Leute verraten. Der Kapitalismus habe allen Anstand verloren, seine «spirituelle Verwurzelung», die Politik verdorben.

Tönt ganz nach weissem Ritter, erzmoralisch. Doch ausgerechnet Figuren wie Bannon sehen sich jenseits aller Moral, verachten moralische Beweggründe, sehen sich sogar jenseits von Wesensart und Psyche. Sie fürchten weder Tod noch die Chinesen. Sie prophezeien längst den Weltkrieg wegen einiger ferner Sandatolle. Bei aller Cholerik bleiben sie wundersam fröhlich.