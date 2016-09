Für Hunderttausende Touristen und Ausflügler entlang des Atlantiks war das lange Labor-Day-Wochenende dennoch verdorben. So hatte New Jersey schon im Voraus den Notstand für seine Küstengebiete erklärt und New York sämtliche Strände geschlossen. Konzerte und andere Veranstaltungen wurden abgesagt.

Wer an den Strand wollte, scheiterte oft schon an der gesperrten Brücke. Mit dem Labor Day an diesem Montag endet in den USA offiziell der Sommer. Für Schüler und Studenten beginnt nach fast dreimonatiger Pause das neue Schuljahr oder Semester. Schwimmbäder machen dicht und Strände werden nicht mehr bewacht.