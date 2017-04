Von einem «Akt zur Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen» sprach US-Präsident Donald Trump.

Syrien habe internationales Recht und UNO-Resolutionen verletzt; der Giftgas-Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Khan Sheikhun vor einigen Tagen sei von genau diesem Luftwaffenstützpunkt ausgegangen, den die USA nun angegriffen haben.

Die US-Intervention erfolgte, nachdem der Weltsicherheitsrat der UNO erneut versagt hatte: Bei einer Sondersitzung in New York konnte sich der Rat zum wiederholten Mal nicht auf eine gemeinsame Haltung zu Syrien verständigen. Russland als ständiges Ratsmitglied stellt sich konsequent vor den Massenmörder Assad, verhindert jede Resolution und legt so den Rat lahm.

Die Amerikaner haben nun zum ersten Mal im inzwischen sechsjährigen syrischen Bürgerkrieg das Regime direkt militärisch eingegriffen. Bisher hatten sie sich auf den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) und die Unterstützung sogenannter gemässigter Rebellen beschränkt. Trump setzt damit ein anderes Zeichen als sein Vorgänger Barack Obama: Dieser hatte vor drei Jahren, nach einem Massenmord an Zivilpersonen mit dem (einst in Nazideutschland entwickelten) Nervengas Sarin, zwar davon geredet, eine «rote Linie» sei überschritten worden; seinen Drohungen folgten aber keine Taten.

Trump wirft allerdings nicht nur die Politik seines Vorgängers über den Haufen, sondern auch seine eigene Position, die er mehrmals formuliert hatte: sich nicht in Konflikte einzumischen, von denen US-Interessen nicht betroffen seien. Regelmässig hatte Trump US-Interventionen in Syrien kritisiert und Obama aufgefordert, zuerst die Zustimmung des Kongresses einzuholen – was er nun selber nicht getan hat.

Mit zahlreichen Akteuren – USA, Russland, Iran, Türkei, Saudi-Arabien, Kurden, libanesische Schiiten, al-Qaida, Islamischer Staat und so weiter – und ihren höchst unterschiedlichen Interessen ist die Lage verworrener denn je, während das Blutvergiessen weitergeht: Mindestens 400'000 Menschen sind getötet, etwa 10 Millionen in die Flucht geschlagen worden.

Zahlreiche Städte, Stadtteile und Dörfer liegen in Schutt und Asche. Sicher hätte diese Tragödie unvorstellbaren Ausmasses mindestens zum Teil verhindert werden können, wenn Assad zu Beginn des Volksaufstandes 2011 gestürzt und sein Terrorregime beseitigt worden wäre. Doch diese Feststellung ist müssig; im Nachhinein ist man immer klüger.

Die ganze Welt stellt sich jetzt die Frage, ob die Regierung Trump ein neues militärisches Kapitel in Syrien aufschlagen wird. Nach einem einzigen Militärschlag lässt sich diese Frage nicht beantworten, und aus dem, was Trump danach verkündet hat, ebenfalls nicht. Der Präsident sagte, es liege im Interesse der USA, Verbreitung und Einsatz von Chemiewaffen zu verhindern.

Also wird Washington Assad weiter gewähren lassen, solange der keine neuen Gasangriffe lanciert? Trump sprach aber auch von der Bedrohung für die USA und ihre Verbündeten durch die Flüchtlingskrise und die Destabilisierung der Region. Aussenminister Rex Tillerson forderte sogar, Assads Sturz herbeizuführen. Noch vor wenigen Tagen hatte derselbe Tillerson die von Russland verwendete Floskel benutzt, wonach «Assads Schicksal in den Händen des syrischen Volkes» liege.

Sollte sich Trump tatsächlich für ein stärkeres US-Engagement entscheiden, sähe er sich mit existenziellen Fragen konfrontiert: Wer soll Assad überhaupt ersetzen? Die syrische Opposition wird inzwischen von extremistischen sunnitischen Fundamentalisten dominiert, die nicht nur Assad, sondern auch den «Westen» als Feind betrachten. Wie kann verhindert werden, dass der IS wieder erstarkt, wenn das Assad-Regime geschwächt wird oder kollabiert? Und wie kann eine direkte Konfrontation mit Russland vermieden werden?

Eine neue Syrien-Strategie Washingtons müsste, neben der militärischen Option, vor allem auch auf einer effizienten und cleveren Diplomatie beruhen. Ein langes, intensives, ernsthaftes und sehr kostspieliges Engagement wäre die wichtigste Voraussetzung. Ob Trump dazu erstens bereit und zweitens fähig ist, muss bis zum allfälligen Beweis des Gegenteils bezweifelt werden.

