Angesichts der Kältewelle in Südosteuropa haben UNO-Organisationen von Ländern wie Griechenland und Serbien mehr Hilfe für Migranten gefordert. «Es geht um die Rettung von Menschenleben», sagte eine Sprecherin des UNO-Kinderhilfswerkes UNICEF am Freitag in Genf.