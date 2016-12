Offiziell entschuldigen will sich der japanische Regierungschef Shinzo Abe für die Attacke seines Landes auf Pearl Harbor vor 75 Jahren weiterhin nicht. Schliesslich hat das US-Präsident Barack Obama bei seinem Besuch in Hiroshima auch nicht getan. Und doch gelten beide Besuche als Meilenstein in der Vergangenheitsbewältigung beider Staaten. «Wir wollen eine Botschaft der Versöhnung aussenden», kündigte Abe vor seinem Besuch auf dem US-Militärstützpunkt an.

Als erster japanischer Regierungschef seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird Abe heute Dienstag den US-Militärstützpunkt Pearl Harbor in Hawaii besuchen. Begleitet wird er von US-Präsident Barack Obama. Abe wolle «der Soldaten auf beiden Seiten des Pazifiks gedenken». Wie das Weisse Haus in Washington mitteilte, wollen die beiden Oberhäupter an der Gedenkstätte Blumen niederlegen. Unter den Anwesenden werden auch Überlebende des Angriffs und Veteranen aus dem Pazifik-Krieg sein.