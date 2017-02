«Niemals an einem Tag kam eine so grosse Summe für humanitäre Anliegen zusammen.» Mit diesen Worten lobte der damalige britische Premierminister David Cameron im Februar 2016 das Resultat der Syrien-Geberkonferenz in London.

Acht Länder und internationale Organisationen hatten über zwölf Milliarden Dollar Hilfe für die syrische Flüchtlingshilfe zugesagt. Davon sollte die erste Hälfte 2016 und die zweite Hälfte bis 2020 fliessen. Ein Jahr nach der Konferenz ziehen die Organisationen Bilanz.

Die grössten Spender

Deutschland , die EU , die USA und Grossbritannien haben mit Abstand am meisten eingezahlt, zusammen rund 4,4 Milliarden.

Weitere Länder mit bedeutenden Beiträgen (siehe Grafik unten) sind Japan (350 Millionen), Norwegen (351 Millionen), die Niederlande (254 Millionen), Kanada (201 Millionen) und Belgien (119 Millionen).