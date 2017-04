Am Morgen ist der Tag noch lang für Joliane, die auf der Terrasse vor der «Bar du Marché» sitzt und an ihrem grünen Gläschen Weisswein nippt. Wenn man sie fragt, wie es hier früher gewesen sei, als die Hochöfen noch in Betrieb waren, kommt Leben in die Rentnerin. «Ja, da brannten die Abfackel-Flammen noch meterhoch über den Kaminen, und der Russ wurde hierher geweht. Manchmal legte sich eine winzige schwarze Schicht über Hayange.»

Heute ist der einstige Eisenpott Lothringens wieder sauber. Sauber und leer. Die riesigen Ungetüme der Eisenhütten im Osten des Ortes sind geschlossen und rosten vor sich hin. Lothringen hat seit 1990, als das hiesige Minette-Eisenerz nicht mehr wettbewerbsfähig war, in der Metallindustrie rund 100'000 Arbeitsplätze verloren.

Noch heute werden in der Branche jährlich vier Prozent Stellen abgebaut, mehr als in anderen Gegenden Frankreichs, das als Industriestandort generell stark gelitten hat. Im Westen von Hayange werden zwar noch Eisenbahnschienen hergestellt.

Seitdem die indische Tata Steel das Werk 2016 an die britische Investmentfirma Greybull verkauft hat, geht dort aber auch die Angst um. Und im Stadtzentrum von Hayange hängen überall Schilder «à vendre» oder «à louer» – hier ein ganzes Gebäude zu verkaufen, dort Bürofläche zu vermieten.

Traditionell links – 2014 kippte es

Dafür ist Hayingen, wie der vor 100 Jahren noch deutsche Ort einst hiess, viel sauberer geworden – auch aus einem anderen Grund. Neben der «Bar du Marché» droht ein grosses Plakat den Hundehaltern mit 35 Euro Busse, wenn sie den Dreck ihres Vierbeiners liegen lassen. Das ist das Werk von Fabien Engelmann, dem neuen Bürgermeister. Der 37-jährige Vertreter des Front National (FN) regiert direkt gegenüber dem Bistro in einem hässlichen, vierschrötigen Rathaus.

Die Fliesen sind frisch gebohnert, doch die Zeiger am hohen Uhrturm gehen falsch. Was Joliane von Engelmann hält, will sie nicht sagen. Den Senioren-Bus, den der klein gewachsene Gewerkschafter eingerichtet hat, findet sie aber sehr bequem. Der frühere Bürgermeister, der Sozialist Philippe David, schimpft am Telefon: «Engelmann verhätschelt die Rentner!» Er muss aber zugeben: «Hayange war traditionell links, meist kommunistisch. Die Verarmung und Verelendung treibt sie in die Arme des Front National.»

Die Linke, die im roten Industrierevier seit je das Sagen hatte, war 2014 aus dem Rathaus gekippt worden, und vielleicht war sie nicht einmal schuld daran. 2011 hatten in Hayange und dem benachbarten Florange die letzten Hochöfen dichtgemacht.