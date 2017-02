Dabei hatte Kim Jong Nam mehrfach betont, keine Machtambitionen zu hegen. Nachdem er einen ersten Attentatsversuch überlebt hatte, bat er seinen Halbbruder sogar um Verschonung. Jong Nam ist der älteste Sohn des 2011 verstorbenen Machthabers Kim Jong Il. Als Erstgeborener galt er eigentlich als potenzieller Nachfolger. Nach dem Tod des gemeinsamen Vaters im Dezember 2011 wurde das jedoch Jong Un.

Noch hat die Führung in Nordkorea nicht bestätigt, dass sie hinter dem Mord steckt. In den nordkoreanischen Medien wird der Tod Jong Nams verschwiegen. Nach malaysischen Angaben hat Pjöngjang aber die Regierung in Kuala Lumpur aufgefordert, von einer Obduktion der Leiche abzusehen und sie Nordkorea zu übergeben. Das lehnte Malaysia ab.

Sollte sich bestätigen, dass Pjöngjang hinter dem Mord steckt, würde sich einmal mehr zeigen, wie brutal der derzeitige Machthaber Kim Jong Un auch gegen seine eigene Familie vorgeht. Über das Motiv des Mords an dem Halbbruder wird unter Nordkorea-Experten nun heftig spekuliert.

Südkoreas Geheimdienstchef Lee Byong Ho geht davon aus, dass Kim Jong Un aus reiner «Paranoia» gehandelt habe. Allerdings hat der südkoreanische Geheimdienst schon mehrfach den jungen Kim als einen Durchgeknallten mit instabiler Persönlichkeit dargestellt. Dem widerspricht die südkoreanische Zeitung «Hankyoreh». Sie berichtet, dass der junge Diktator seit einiger Zeit von der Angst getrieben sei, China könnte mit dem älteren Halbbruder eine «Marionetten-Regierung» installieren.

Gern gesehener Gast in Peking

Offiziell gilt China als letzter noch verbliebener Verbündeter Nordkoreas. Doch das Verhältnis hat sich zuletzt extrem verschlechtert. Vor allem das Atomwaffenprogramm des jungen Diktators wird auch von Peking scharf verurteilt. Die chinesische Führung trägt die UNO-Sanktionen mit.

Jong Nam hingegen war bis zum Schluss ein gern gesehener Gast in Peking und durfte sich in Macau sogar auf chinesischem Territorium niederlassen. Völlig von der Hand zu weisen sei die Angst des jungen Diktators daher nicht, sagt der in Seoul forschende südkoreanische Analyst Cheong Seong Chang.