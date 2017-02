Er hat einfache Lösungen für komplexe Probleme

Donald Trump sagt, was andere nicht sagen

Von Renzo Ruf, Washington

Vielleicht lässt sich das Phänomen Donald Trump mit einem in Vergessenheit geratenen Schweizer Ingenieur erklären. Othmar Ammann, geboren 1879 im zürcherischen Feuerthalen, war in New York City verantwortlich für die Planung und den Bau spektakulärer Brücken und Tunnels. Als 1964 die zweistöckige Hängebrücke Verrazano-Narrows Bridge eröffnet wurde, das letzte grosse Projekt Ammanns, scharten sich die Würdenträger um das Mikrofon auf dem Fest-Podium. Der Bauherr hingegen sass auf der Tribüne, inmitten der geladenen Gäste. Dies machte auf den damals 18 Jahre alten Donald einen derart grossen Eindruck, dass er beschloss: «Ich werde mich nie zum Trottel machen lassen.»

An diesen Wahlspruch hat sich Trump gehalten. Stets drängelte er nach vorne, kündigte grossmaulig neue Projekte an, liess sich feiern und paradierte mit seiner Entourage durch New York oder die Kasino-Stadt Atlantic City. Dass er dabei häufig danebengriff und es mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm, spielte – aus der Sicht Trumps – keine Rolle. Wichtig war, dass er sich treu blieb und die Medien auf seiner Seite hatte.

Er sagt gern «tough» und «strong»

Dieses Erfolgsrezept wendet Trump auch in seinem Präsidentschaftswahlkampf an. Er spricht eine einfache Sprache – gerade auf seinem Lieblingsmedium Twitter – und reagiert auf komplexe Probleme mit einfachen Lösungen. «Tough» («hart») und «strong» («stark») sind zwei seiner Lieblingsworte. Die Masseneinwanderung von Menschen ohne gültige Ausweispapiere? Trump will an der Südgrenze zu Mexiko eine Mauer bauen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Die Rechnung für dieses Bauwerk soll die mexikanische Regierung übernehmen. Die Gefahr, die von islamistischen Terroristen ausgeht? Trump will – temporär – sämtlichen muslimischen Ausländern die Einreise in die USA verweigern. «Wir sprechen nicht über Religion. Wir sprechen über Sicherheit», verteidigt er diesen äusserst kontroversen Vorschlag.

Kein orthodoxer Konservativer

Interessant ist, dass Trump vor allem dann punktet, wenn er gegen Konventionen verstösst. In einer Umfrage im wichtigen Vorwahl-Staat Iowa sagten kürzlich 50 Prozent der befragten republikanischen Wähler: «Ich schätze es, dass Donald Trump Dinge sagt, die gesagt werden müssen.» Weitere 40 Prozent gaben zu Protokoll, sie hätten Trump anfänglich erfrischend gefunden, seine rhetorischen Rundumschläge seien aber zwischenzeitlich «zu weit» gegangen. Diese plötzliche Skepsis lässt sich wohl auch damit erklären, dass der New Yorker keinesfalls ein orthodoxer Konservativer ist. So steht er Steuererhöhungen für Super-Reiche offen gegenüber, und gibt sich aussenpolitisch immer wieder als Taube. Vor einigen Wochen sagte Trump, er finde es gut, dass Russland in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen habe. Und er habe keine Zweifel, dass er sich mit dem russischen Präsidenten Putin «gut verstehen» würde.