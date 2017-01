Könnte hier eine Chance für die klassischen Medien liegen? Nach der Trump-Wahl verzeichnete die «New York Times» deutlich mehr Abos.

Sie hat rund 80'000 neue Leser gewonnen. Das ist nicht genug. Entscheidend ist, dass sich die Gewohnheiten der Millenials oder Generation Z ändern. Wir nähern uns einem bedeutenden demografischen Wandel. Bereits in drei Jahren wird die Hälfte der Arbeitskräfte in den USA aus Millenials bestehen. Heute sind noch die Babyboomer und die Generation X an den Schalthebeln der Macht. Das sind keine Digital Natives, sie sind mit den Fernsehnachrichten aufwachsen. Die Jungen haben einen ganz anderes Verhältnis zur Technologie und zur Informationsvermittlung.

Wie soll man darauf reagieren?

Wir müssen den jungen Leuten beibringen, dass ihr Umgang mit Informationen sie nur negativ beeinflussen wird. Sie finden Twitter und Snapchat toll und denken, sie könnten ihre News von Facebook beziehen. Es ist sehr schwierig, sie davon abzubringen, denn die Medienunternehmen sind heute selber von Facebook und ähnlichen Kanälen abhängig, um überleben zu können. Es ist ein Teufelskreis. Die Verfügbarkeit von Informationen ist Fluch und Segen zugleich. Es ist das Paradox des dunklen Internet-Zeitalters. Darum fürchte ich um die Zukunft.

Malen Sie damit nicht allzu schwarz?

Die Gründervater der USA haben im 18. Jahrhundert die Bedeutung der Medien als vierte Macht im Staat erkannt. Sie wussten, dass es zum Wesen der Demokratie gehört, dass man den Mächtigen auf die Finger schaut. Wenn dies verloren geht, bleibt nicht viel von der Demokratie übrig. Leider bewegen wir uns darauf zu, und zu einem gewissen Grad sind wir bereits dort angelangt. Es könnte schon zu spät sein.

Eine erschreckende Aussage.

Ich sage nicht, dass es so ist, aber die Möglichkeit besteht. Während des Kalten Krieges drehte sich alles um Ideologie: Kapitalismus gegen Kommunismus. Heute sind wir in einem neuen Kalten Krieg, der sich nicht auf Cyberspionage beschränkt. Es geht darum, wer Informationen kontrolliert. Ist es der Staat, oder sind es die Menschen? China, Russland, die Türkei, viele Länder in Afrika und Asien haben eine Vorstellung davon, die sich grundlegend von jener im Westen unterschiedet. Zumindest noch. Andernfalls haben wir ein Problem.

Sehen Sie eine Möglichkeit, diese Entwicklung abzuwenden?



Die Menschen fürchten sich davor, wie Technologien ihr Leben verändern. Die Unternehmen im Silicon Valley schildern eine Techno-Utopie mit unzähligen Möglichkeiten, in der alles grossartig ist. Die Realität vieler Menschen sieht so aus, dass abends nach Hause kommen, bis Mitternacht weiter E-Mails beantworten müssen und ständig Anrufe erhalten. Darum haben die Franzosen zu Beginn des Jahres ein Gesetz erlassen, das den Menschen das Recht gibt, nach Arbeitsschluss abzuschalten. Man wird sehen, ob andere Länder diesem Beispiel folgen werden.

Könnte das einen Ausweg aus der Misere aufzeigen?

Es würde der Gesundheit und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen. Leider sprechen die finanziellen Mechanismen dagegen. Es gibt keine entsprechenden Anreize für die Konzerne im Silicon Valley. Als Mark Zuckerberg beschuldigt wurde, er habe mit Fake News auf Facebook die Wahlen beeinflusst, bezeichnete er dies als ziemlich verrückte Vorstellung. Nicht einmal er will die Fakten zur Kenntnis nehmen! Deshalb leben wir in einem Postwahrheits-Zeitalter, und deshalb kann ein charismatischer Typ wie Donald Trump den Leuten das sagen, was sie hören wollen.

Nicht alle Menschen lassen sich davon blenden.

Wer für logische Argumente empfänglich ist, fällt nicht darauf herein. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich von oberflächlichen Dingen beeinflussen lassen. Trump ist mächtig, er sieht erfolgreich aus, also glaube ich ihm. Die Autorin Fran Lebowitz hat das sehr schön umschrieben: Donald Trump ist die Vorstellung eines armen Menschen, wie ein reicher Mensch aussieht.

Haben Sie über die möglichen Folgen einer Trump-Präsidentschaft nachgedacht?

Ich denke jeden Tag darüber nach (lacht). Es ist möglich, dass sich die USA in Richtung einer illiberalen Demokratie bewegen werden. Trumps Rhetorik ist rückwärtsgewandt. Viele Menschen sind dafür empfänglich, weil sie vereinfachend ist, frei von Nuancen. Sie wollen keine komplexen Fragen, weil sie nicht die Geduld und die Veranlagung besitzen, um damit umzugehen. Darum ist Trump sehr populär.