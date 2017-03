Der Franzose tunesischer Abstammung wurde nach einem rund zweiminütigen Kampf von Soldaten erschossen. Er war wegen bewaffneten Raubüberfalls und Drogenhandels mehrfach vorbestraft. Die Ermittler gehen von einer terroristisch motivierten Tat aus, die Hintergründe sind aber noch unklar.

Unterdessen tauchte eine Überwachungskamera-Aufnahme auf, die den Angriff am vergangenen Samstag zeigen soll. Das am Montag von der US-Nachrichtenagentur AP veröffentlichte Video zeigt, wie sich ein Angreifer in der Flughafenhalle von hinten einer Soldatin nähert, plötzlich eine Tüte fallen lässt und sich auf sie stürzt. Er bedroht sie mit einer Waffe.