Wer Geländewagen meint, sagt oft einfach Jeep . Der Markenname hat sich seit dem Willys Jeep von 1941 als Inbegriff des geländetauglichen Autos etabliert. Diesen Ikonenstatus griffen die Amerikaner zum 75. Geburtstag gekonnt auf und lancierten eine Reihe von Sondermodellen. Zum Test trat der kleinste im Bunde an, der Renegade. Der kantige Kompakte zitiert seine Urahnen mit dem ikonenhaften Gesicht mit runden Augen und sieben Streben im Kühlergrill. Hinzu kommen viele nette Details wie die Rückleuchten, die das «X» andeuten, wie man es auf Benzinkanistern findet, oder der kleine Jeep , der am Windschutzscheibenrahmen als kleines Piktogramm prangt. Man weiss also auch beim Kleinsten sofort, dass man in einem Jeep sitzt – und erwartet demzufolge auch einiges an Offroad-Talent. Mit genügend Bodenfreiheit, soliden Beplankungen rundum und natürlich mit Allradantrieb kann der Renegade dies zweifellos bieten. Die kantige Form mit kurzen Überhängen hilft im Gelände – und sorgt auch für gute Übersicht und Handlichkeit im Stadtverkehr; denn heutzutage muss ein Jeep eben auch da eine gute Figur machen.