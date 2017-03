Ja, auch als «SportLine» bleibt sich der Skoda Superb treu: Regenschirm in der Tür, Eiskratzer im Tankdeckel und zahlreiche Ablagefächer. Alles da.

Neu sind dafür die schwarze Abrisskante auf dem Heckdeckel, schicke 19-Zoll-Alufelgen und viele Deko-Elemente in edlem Schwarz. Innen wird das Cockpit mit griffigen Sportsesseln, Leder und viel Alcantara für sportliches Flair aufgepeppt. Damit orientiert sich die SportLine stark an den sportlichen RS-Modellen des kleineren Octavia. Für den grossen Bruder gibt es selbstverständlich auf Wunsch eine Portion mehr Leistung; die sportliche Limousine ist mit 190 Diesel-Pferden oder 220 oder 280 PS Benziner zu haben. Zum Test stellt sich der Tscheche in seiner stärksten Variante mit DSG-Automatik und Allradantrieb – und mutiert so erst recht zum Rundum-Wohlfühlpaket.