Ereignet haben sich die Brände zwischen 00.30 und 6 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Sie sucht Zeugen. Die Feuerwehr löschte die Brände. Personen wurden keine verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Beschädigt wurden durch die Brände auch ein abgestelltes Velo an der Verzweigung Schaffhauserrheinweg/Fischerweg, ein Pfeiler einer Arkade am Claraplatz sowie mehrere Schaufensterscheiben in der Aeschenvorstadt. Die weiteren Brände wurden auf der Claramatte, in der Lehenmattstrasse und im Solitude-Park entdeckt.