Sechs Mal quälte der Folterknecht Margreth Vögtlin. Er liess sie ihre Arme auf dem Rücken kreuzen, verknotete ein Seil um ihre Handgelenke und zog am anderen Ende des Strangs. Ihre Füsse lösten sich vom Boden, als er sie rücklings über eine Rolle in Richtung Decke zerrte. Doch Vögtlin blieb stumm. Auch als der Folterknecht ihr Gewichte um die Fesseln schnürte und die Schmerzen vervielfachte, soll sie nicht geschrien haben. Ein Geständnis kam der verwitweten Riehenerin und Mutter von sechs Kindern nie über die Lippen. Die Tortur geschah nicht im tiefen Mittelalter, sondern zu Beginn des 17. Jahrhunderts.

Vögtlin ist einer jener Frauen, die in Basel der Hexerei angeklagt wurden. Wie viele der Basler Rat zum Tode verurteilte, ist unklar. Der Strafrechtler und Rechtshistoriker Harald Maihold, der sich mit den Basler Prozessen beschäftigte, ermittelte 29 überlieferte Fälle. Die Dunkelziffer dürfte indes höher liegen. Klar ist immerhin, dass Basel keine Hochburg der Hexenverfolgung war. Nur ein Bruchteil der geschätzten 10 000 Schweizer Hexenprozesse fanden hier statt, Massenprozesse blieben gänzlich aus. Dennoch will Basel seiner Opfer gedenken und sie zumindest moralisch rehabilitieren. Ein Mahnmal am Käppelijoch soll an die Justizmorde erinnern.

Selbstbewusste Bettlerin

Ein möglicher Name, der die Tafel zieren könnte, ist Margreth Vögtlin. Ihr Fall ist gleichsam typisch als auch aussergewöhnlich. Die Historikerin Lilly Ludwig hat sich für den Basler Frauenstadtrundgang eingehend mit der Riehenerin befasst. Exemplarisch an ihrem Fall seien ihre Randständigkeit, ihr hohes Alter und ihr forsches Auftreten, sagt Ludwig: «Diese Merkmale finden sich häufig bei Opfern.» Analog der Märchenhexe traute die Bevölkerung Zauberei eher älteren, sozial randständigen Frauen zu. Waren sie arm und brauchten Unterstützung, zogen sie zusätzlich Unmut auf sich.

Vögtlin durchlebte in Riehen einen denkbar unglücklichen Start. Mit ihrer Mutter zog sie im Kindesalter aus dem markgräflichen Weil in die Gemeinde. Im Prozess argumentierte ein Zeuge, dass Mutter und Tochter mehrmals aus Riehen verwiesen worden seien. Margreth sei von Jugend auf «ein gottlos verrucht weib gewesen, wie auch ihre Mutter». Trotz ihres schlechten Rufs blieb Vögtlin im Dorf. Um 1568 heiratete sie Heinrich Graf von Riehen. Über ihn ist wenig bekannt. Es gibt lediglich Hinweise, dass er aus einem verarmten Adelsgeschlecht stammte. Das Dorf spottete fortan über die arme «Gräfin», wie es Margreth Vögtlin oft nannte.

Mindestens sechs Kinder brachte sie zur Welt. Obwohl diese in den Dienst verschiedener Leute gegeben wurden, die Mutter sich als Tagelöhnerin verdingte und mit Heilkräutern handelte, reichte das Einkommen nicht aus. Vögtlin war auf Almosen angewiesen. Gemeinsam mit einer ihrer Töchter durchquerte sie die Gassen von Basel und Riehen, klopfte bei wohlhabenden Bürgern an.

Der Basler Historiker Albert Schnyder, der aufgrund der Strafakten Vögtlins Biografie aufarbeitete, schreibt: «Sie war eine eigenständige Frau, die sich ihrer Lage wohl bewusst war und daher beim Sammeln von Almosen selbstsicher und hartnäckig auftrat.»

Statt sich vertreiben zu lassen, stellte sie sich auch mal in eine Stube und wartete, bis sie die geforderte Gabe in den Händen hielt. Das forsche Auftreten schürte das Misstrauen in der Bevölkerung, sagt Ludwig: «Wer Almosen erhielt, hatte sich unterwürfig und dankbar zu zeigen. Beides traf nicht auf Vögtlin zu.»

Als ihr Mann starb, verschärften sich die verbalen Pfeilspitzen gegen die nun unmündige Rieherin. Auch die Justiz schenkte jetzt den Vorwürfen Beachtung. Die sogenannten Siebnerherren führten in jener Zeit die Voruntersuchungen in den Basler Straffällen. 1602 verhörte das Gremium Vögtlin wegen Hexerei. Ob sie jemand angezeigt hat oder ob sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, lässt sich nicht nachweisen. Klar ist, dass der Basler Rat anschliessend Kundschaft über die ältere Frau einholen liess und die Vorwürfe zusammentrug.

Daumen