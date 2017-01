Begleiter haben aber gehört, dass manche Kinder explizit nach dem blauen Ueli fragen und nur ihm das Geld geben wollen. Überrascht dich, dass ein Kinderbuch so etwas auslösen kann?

Nein, gar nicht. Es ist ein grossartiges Buch, ich habe es meinem 15-monatigen Sohn auch schon vorgelesen. Allerdings ist er auf Seite drei eingeschlafen, was aber definitiv nicht am Buch lag.

Was wollen die Kinder von euch – ausser das Kässeli füllen natürlich?

Buben wollen bis ins Teenageralter Selfies mit uns machen, bei Mädchen hingegen hört die grosse Begeisterung oft schon vor dem Kindergartenalter auf.

Gehörtest du als kleiner Bub auch zu den glühenden Ueli-Verehrern?

Meine Bewunderung galt mehr dem Brauch selber. Ich war fasziniert, dass dieser nirgends niedergeschrieben wurde, sondern von Generation zu Generation mündlich überliefert wird. Zudem haben mich die Tiere und ihre Tänze fast mehr beeindruckt als die Uelis.

Und trotzdem bist du jetzt ein Ueli.

Dass es soweit gekommen ist, war ein Glücksfall. Zunächst habe ich mich fürs Spiel beworben, so, wie das jeder tun kann, der bei einer der drei Ehrengesellschaften ist. Zu meiner Überraschung wurde ich aufgenommen. Das war ein Gefühl wie als Bub an Weihnachten. Bisher habe ich die klassische Spiel-Karriere durchlaufen: Zuerst war ich Kassenwart, jetzt bin ich Ueli. Jeder wird das, was am besten zu ihm passt.

Das heisst, du bist ein wahrer Narr?

Offensichtlich, ja.

Wann wirst du der Vogel Gryff?

Nie, glaube ich jedenfalls. Bei mir ist vorgesehen, dass ich eines Tages zu einem der drei Spiel-Tambouren werde. So jedenfalls plant es der Spielchef.