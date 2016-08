Wer Diversität will, der muss an die Buvette Dreirosen. Neben vier verschiedenen Bieren, einem Alkoholfreien und dem obligaten Panaché gibt es an der Buvette, die sich am weitesten rheinabwärts befindet, auch noch ein Cider. Mit Ueli und Unser Bier gibt es zwei lokale Sorten – ein weiteres Plus. So kohlensäurehaltig und kühl ist das Bier ausserdem sonst nirgends, was der Buvette Dreirosen nur ganz knapp hinter der «Flora» den zweiten Platz einbringt. Die «Dreirosen» ist durch ihre Nähe zu Parkplätzen und der Dreirosenbrücke urbaner als die anderen am Rhein, aber daher auch etwas weniger gemütlich.

Sorten: 6

Füllmenge: 5,5

Temperatur: 6

Kohlensäure: 4.5

Preis: 6.70; 4.50; 6.00

Gesamtnote: 5,5

Bollwerk Buvette