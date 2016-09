Das war am Montagnachmittag. Gestern ist es in der Ausstellung still. Nur das Geräusch von Karim Amris Akkuschrauber fräst sich von Zeit zu Zeit durch die Messehalle 5. Amri ist daran, die Terrarien sicherheitstechnisch aufzurüsten. Er ist der Besitzer der über 300 ausgestellten Tiere. Viele tragen keine toxischen Substanzen in sich, einige jedoch könnten mit einem einzigen giftigen Biss 250 000 Mäuse ins Jenseits befördern. Etwa der Taipan aus Australien, die giftigste Schlange überhaupt, die über den Planeten schleicht. Vor deren Terrarium steht Amri nun. Mit einem grossen dreipoligen Saugnapf entfernt er die Glasscheibe. Dann montiert er eine Metallschiene, die er extra angefertigt hat, mit dem Akkuschrauber am Rand des Korpus. Zurück an ihrem Platz, ist der millimeterbreite Spalt zwischen Scheibe und Korpus verschwunden.

Keine Spur von Angst

Amri arbeitet sich emsig von Terrarium zu Terrarium. Dass ihn dabei keine Scheibe, kein Handschuh, kein gar nichts vor den giftigen Tieren trennt, macht ihm nichts aus. Auch nicht beim Taipan. Während der Tod nur eine Armlänge entfernt friedlich auf einem dünnen Ast sitzt, fixiert Amri die Metallschiene mit einer Gelassenheit und in einem Tempo, in dem ein Automechaniker im Herbst Reifen wechselt. «Die Tiere haben kein Interesse an uns Menschen.» Amri entfernt die Glasscheibe am Terrarium des Pfeilgiftfrosches, des giftigsten Landlebetiers der Welt. Noch bevor er seinen Akkuschrauber aufheulen lässt, suchen die Frösche das Weite. «Sehen Sie, das meine ich», sagt Amri triumphierend.