Kurator Richard Kunz sagt gegenüber der „Schweiz am Sonntag“, das Herzstück der Sammlung seien sogenannte Wayang-Figuren des traditionellen Puppen- und Schattenspiels. Diese Form des Schattentheaters gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Der «unglaubliche Wert» der Schenkung bestehe allerdings darin, dass der private Sammler die Geschichte der Gegenstände dokumentiert und recherchiert habe, sagt Kunz.

Während das Museum der Kulturen noch über genügend Depotkapazitäten verfügt, ist die Situation gemäss „Schweiz am Sonntag“ für das Historische Museum problematisch. An der Barfüssergasse lagern etwa Textilien in Räumen, die nicht klimatisiert sind, keinen Lichtschutz bieten und undichte Fenster Insektenbefall möglich machen. Gudrun Piller, interimistische HMB-Leiterin, bestätigt den Befund.

Das Museum versuche, die unterschiedlichen Anforderungen der Sammlungsstücke zu berücksichtigen und heikle Werke in entsprechend ausgerüsteten Depots zu lagern.