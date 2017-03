Wien hat das Schnitzel und den Schmäh. Bei den Bedingungen muss auch der letzte Füdlibürger anerkennen: Diese Stadt wurde absolut verdient zum Sieger der Städte mit der höchsten Lebensqualität gekürt.

Auckland landet aus gutem Grund auf dem dritten Platz (nach Zürich, was wir hier vorsätzlich verschweigen): Auckland liegt am Ende der Welt, zwischen der Stadt und Horrorclowns wie Trump, Erdogan und Blocher breiten sich ganze Weltmeere aus, düster und voller Haie. Die Beratungsgesellschaft Mercer, die das Ranking macht, hat also auch da richtig entschieden: Bronze für Auckland ist mehr als angemessen.

Aber Basel? Auf Platz 10? Noch vor Rom und Brüssel? Und nur knapp hinter Kopenhagen? Da liegt ein Missverständnis vor!

Basel ist ein Albtraum. Die Angst vor einer Chemie-Katastrophe ginge ja noch, schliesslich haben wir Schweizerhalle überlebt und die Nachfahren der toten Fische vermehren sich wie Karnickel.