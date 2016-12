Immer mehr Baslerinnen und Basler schätzen es, wenn sie Behördengänge auch auf elektronischem Weg abwickeln können. Dieser Meinung ist zumindest die Regierung, die dem Grossen Rat die Ausarbeitung eines Gesetzes als Grundlage für ein zentrales elektronisches Behördenportal vorgelegt hat. Bereits 2017 sollen erste Dienstleistungen aufgeschaltet werden.

Jetzt schon gibt es einige Dienststellen, die ihre Dienste auch elektronisch anbieten. So kann beispielsweise die Abgabefrist für die Steuererklärung per Internet verlängert werden. Auch Zufahrtsbewilligungen für die Innenstadt können online bestellt, bezogen und bezahlt werden. Für all diese bestehenden Dienstleistungen – die Regierung listet in ihrem Bericht ein knappes Dutzend auf – muss sich der Gesuchssteller jedoch gesondert anmelden.