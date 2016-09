Wirklich zufrieden ist Sibel Arslan nicht: «Gut, hat der Bundesrat das Problem erkannt», sagt die Basler Basta-Nationalrätin, «aber ich vermisse konkrete Vorschläge.» Denn immerhin seien heute knapp 25 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz Ausländer und damit nicht stimm- und wahlberechtigt. «Ein Grossteil unserer Bevölkerung hat somit kein Mitspracherecht in Angelegenheiten, die auch sie täglich betreffen.» Die Integrationsbemühungen in der Schweiz seien deshalb dringend zu verstärken.

Auch der Bundesrat versichert, er habe «ein Interesse daran, dass sich alle hier lebenden Personen mit der Schweiz und ihren Institutionen verbunden fühlen». Sie sollen sich als Mitbürger am gesellschaftlichen und politischen Leben der Schweiz beteiligen. Dabei bilde der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts einen wichtigen Schritt zur Integration. Und dennoch: Von einer schweizweiten Übernahme des Basler Modells, wie Arslan vorschlägt, hält die Landesregierung nichts.