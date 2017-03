Ländlicher Gewalt-Export

Voser empfahl zur Ursachenforschung die Benutzung eines Agglo-Zuges in die Stadt an irgendeinem Freitagabend; da könne man das Vorglühen des Partyvolkes eindrücklich erleben. Wen die Polizei dann in den Morgenstunden nach Schlägereien oder anderen Delikten fasse, sei fast immer betrunken und oder verladen.

Unter dem Strich summierten sich 2016 in Basel Stadt 21'118 Delikte nach Strafgesetzbuch (StGB) plus 3708 nach Betäubungsmittelgesetz. Das bedeutet ein Prozent mehr StGB-Fälle und 14 Prozent mehr Drogenfälle. 70,3 Prozent der StGB-Fälle betrafen Vermögensdelikte, 6,7 Prozent Leib und Leben sowie 12,5 Prozent Freiheitsdelikte.

Bei den Gewaltdelikten wurde in Basel-Stadt entgegen dem leicht rückläufigen Schweizer Trend eine Zunahme von 2 Prozent auf 2515 Fälle verzeichnet. Reduziert auf Gewalt im engeren Sinne sei jedoch die Deliktzahl um 6 Prozent gesunken, sagte Voser. Häusliche Gewalt habe es in Basel-Stadt entgegen dem Schweizer Trend weniger gegeben.

Dafür stiegen die Fälle von schwerer Körperverletzung von 12 auf 43 Delikte. Beat Voser «stimmte nachdenklich» wie der Respekt schwinde, insbesondere am frühen Morgen im Alkohol- und Drogenrausch. Körperliche Integrität werde weniger respektiert – in Ego-Shooter Spielen könne dies lustig sein, in der Realität jedoch gar nicht.

Städtische Sonderfaktoren

Stark zugenommen hat Gewalt gegen Beamte: Die 248 Fälle waren fast eine Verdoppelung. Ein Faktor ist laut Voser das Empfangszentrum für Asylbewerber, wo Streit regelmässig ausarte und Beamte betroffen seien. So ein Zentrum stehe nicht in jedem Kanton. Zudem verwies er auf Autonomen-Saubannerzüge und marodierende FCB-«Pseudofans».