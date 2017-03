Schlagzeilen wie "Basel kriminellste Stadt der Schweiz" habe er ungern gelesen, sagte der baselstädtische Leitende Staatsanwalt Beat Voser am Dienstag vor den Medien. Städtische Zentrumseffekte schlügen in Basel-Stadt mit nur zwei Landgemeinden stärker zu Buche, insbesondere die heutige "Ausgeh- und Spassgesellschaft".

Auch der Bund, dessen Kriminalitätsstatistik 2016 am Montag publiziert wurde und besagten Schlagzeilen-Schatten auf Basel warf, hatte auf solche Effekte hingewiesen. Basel-Stadt hatte da mit 13,1 Gewaltstraftaten pro tausend Einwohner die höchste Quote, gefolgt von den Kantonen Neuenburg (8,5) und Genf (7,9) - Basel-Landschaft hatte 2,6 und am wenigsten Appenzell Innerrhoden mit 2,0.