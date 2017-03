Acht Tage Glitzer und Glamour in Basel. Elegante Menschen, meist in dunkelblau oder schwarz gekleidet, bevölkern die Innenstadt – die Baselworld beginnt. Doch die wichtigste Messe der Welt für Uhren- und Schmuck-Profis wird den Dämpfer in der Brache ohne Zweifel spüren.

Am Dienstag gab es eine unerwartete neue schlechte Nachricht. Die Uhrenexporte sind im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10 Prozent eingebrochen – es ist dies der 20. Monat in Folge mit einem Rückgang. Besonders betroffen ist der zweitgrösste Exportmarkt, die USA, mit einem Taucher von 26,2 Prozent im Vergleich zum Februar, wie am Dienstag veröffentlichte Zahlen des Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) zeigen.

Branchenfachleute wollen jedoch bereits Anzeichen der Erholung ausmachen. So haben die Exporte nach China, dem drittwichtigsten Markt, um 6,7 Prozent zugenommen. Diese vermochten jedoch das Minus nur teilweise eindämmen. Januar und Februar 2017 zusammengerechnet schrumpften die Ausfuhren um 8,3 Prozent auf 2,93 Milliarden Franken. Im Januar hatte sich die Einbusse noch auf 6,2 Prozent beschränkt.

4000 Journalisten aus aller Welt sind nach Basel angereist. Sie können heute Mittwoch von der Messe schon mal ein Auge voll nehmen. Ein grosses Thema sind die «connected watches», Uhren mit Internetfunktion. Immer mehr Schweizer Hersteller bemühen sich um diesen Markt. Weil sie aber niemals ein so grosses Verkaufs- und Marketingnetz haben wie etwa Apple, sind sie diesbezüglich im Nachteil.